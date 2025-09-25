В Костанае завершено расследование уголовного дела в отношении медбрата центра временной адаптации и детоксикации. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пациенту, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

Инцидент произошёл в июле этого года. В учреждение доставили 60-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, когда он закурил в комнате, один из сотрудников применил силу: сначала ударил его по лицу, затем потушил сигарету о голову и скрутил, после чего избил.

Родные пострадавшего сообщили, что в результате побоев у мужчины сломаны два ребра и повреждена почка, которую пришлось удалить.

В Департаменте полиции Костанайской области подтвердили, что по факту было возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. В ближайший период материалы уголовного дела будут направлены в суд для принятия процессуального решения", — говорится в официальном сообщении.

Обвиняемый находится под домашним арестом.