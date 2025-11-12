В Костанайском межрайонном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении Б., обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере, передает BAQ.KZ.

Действия подсудимого квалифицированы по статье 190, часть 3, пунктам 1 и 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Суд установил, что в период с сентября по ноябрь 2023 года Б. обманом и злоупотреблением доверием убедил потерпевших оформить денежные кредиты под предлогом закупа зерна с последующим удвоением прибыли. В результате мошеннических действий была получена сумма в размере 11 639 000 тенге.

Прокурор в заключении просил назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с применением Закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции РК", что позволило снизить срок до 2 лет 9 месяцев. Потерпевшие поддержали заявленные иски и просили взыскать ущерб в полном объёме. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, а также чистосердечного раскаяния подсудимого, суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. На основании амнистии срок был сокращен на 1/5, и к отбытию определены 2 года 9 месяцев лишения свободы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор вступил в законную силу.