В Костанае произошёл пожар в жилом доме по улице Маяковского, причиной возгорания стало курение в постели, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в одной из квартир вспыхнули матрас и подушка. Пожарные прибывшие на место, эвакуировали мужчину 1988 года рождения из задымленной квартиры. Обошлось без жертв и пострадавших. Очаг возгорания был быстро ликвидирован.

Спасатели в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности: