  • 15 Июля, 00:15
  • BAIGENEWS

В Костанае мужчина едва не погиб при пожаре из-за курения в постели

Спасатели ликвидировали пожар в кратчайшие сроки.

Вчера, 23:17
АВТОР
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istockphoto Вчера, 23:17
Вчера, 23:17
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Фото: istockphoto

В Костанае произошёл пожар в жилом доме по улице Маяковского, причиной возгорания стало курение в постели, передает BAQ.KZ.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в одной из квартир вспыхнули матрас и подушка. Пожарные прибывшие на место, эвакуировали мужчину 1988 года рождения из задымленной квартиры. Обошлось без жертв и пострадавших. Очаг возгорания был быстро ликвидирован.

Спасатели в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности:

  • не курите в состоянии алкогольного опьянения;

  • не курите в постели;

  • всегда тушите сигареты до конца.

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