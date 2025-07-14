В Костанае мужчина едва не погиб при пожаре из-за курения в постели
Спасатели ликвидировали пожар в кратчайшие сроки.
Вчера, 23:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:17Вчера, 23:17
117Фото: istockphoto
В Костанае произошёл пожар в жилом доме по улице Маяковского, причиной возгорания стало курение в постели, передает BAQ.KZ.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, в одной из квартир вспыхнули матрас и подушка. Пожарные прибывшие на место, эвакуировали мужчину 1988 года рождения из задымленной квартиры. Обошлось без жертв и пострадавших. Очаг возгорания был быстро ликвидирован.
Спасатели в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности:
-
не курите в состоянии алкогольного опьянения;
-
не курите в постели;
-
всегда тушите сигареты до конца.
Самое читаемое
- В Костанайской области в 2 раза выросло производство круп
- Кыргызстанец непристойно оскорбил казашек — мужчину задержали
- Более 860 тысяч туристов посетили Конаев этим летом
- Пожар в столице Турции: люди спасались через балконы, погибли три человека
- Уличная война в Испании: в Торре-Пачеко вспыхнули столкновения мигрантов и местных