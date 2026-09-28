В Костанае мужчина угнал внедорожник и повредил несколько автомобилей

В Костанайском межрайонном суде рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который неправомерно завладел автомобилем без цели хищения, после чего попал в ДТП и причинил владельцу крупный ущерб.

Что произошло

В августе 2026 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в городе Тобыл неправомерно завладел автомобилем Lexus LX 570.

Не справившись с управлением, он столкнулся с припаркованными автомобилями Volkswagen Polo и Ravon Nexia, а также повредил газовую трубу и калитку жилого дома.

После этого автомобиль опрокинулся. В результате транспортному средству были причинены механические повреждения.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, превысила 19 млн тенге.

Что решил суд

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Потерпевший не настаивал на строгом наказании, однако поддержал исковые требования в полном объеме.

Прокурор просил назначить подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Какое наказание назначили

Суд учел чистосердечное раскаяние подсудимого как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

С учетом личности подсудимого и обстоятельств дела суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба удовлетворен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.