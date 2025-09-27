Обсуждение изменений в Закон "О жилищных отношениях", которые вступили в силу с середины сентября, с председателями ПКСК Костаная и представителями ОО "Modern Qazaqstan", вылилось почти в скандал. После разъяснений, непонимания стало еще больше, а вопросы так и остались без ответов, заявляют местные представители КСК, передает корреспондент BAQ.kz.

Поправки в Закон "О жилищных отношениях" вступили в силу 17 сентября этого года. Они касаются новых правил управления жилыми домами. И регламентируют, что с 2026 года может быть всего две формы управлениях многоэтажками - ОСИ и НСУ (непосредственное совместное управление). Из них ОСИ должно иметь юридический статус, а НСУ - не обязано, так как НСУ можно создать только в небольших домах, в которых максимум 36 квартир. Жилищная реформа и задумывалась, прежде всего для того, чтобы старые малоэтажные дома, многие из которых превратились в аварийные из-за отсутствия управления, привести в порядок. Но, по мнению костанйских представителей КСК, реформа оказалась провальной и может привести к обратному эффекту.

Два счета на дом

Для разъяснения этой новых поправок было создано специальное ОО "Modern Qazaqstan". Оно выиграло тендер для того, чтобы не только объяснять, как представители КСК будут работать по обновленному закону, но и для того, чтобы обучать председателей, как нужно работать. На эти цели местный бюджет выделил около 5 млн тенге.

Первое разъяснение прошло на днях и вылилось практически в скандал.

После него большинство председателей КСК сообщили, что запутались в новой реформе окончательно и вообще не понимают, как исполнять ее на практике.

Между тем, во время совещания председатель ОО "Modern Qazaqstan" Дархан Темиртас заявил, что в Костанае много бесхозных домов, в которых вообще никогда не было никакой формы управления.

"Для таких домов нужно выбрать председателей, чтобы привести их в порядок. Жильцы определятся с формой управления, председатели пройдут специальное обучение, получат сертификаты и смогут управлять домами", - сообщил Дархан Темиртас.

Но загвоздка в том, что на каждый дом, будь он в ОСИ или НСУ по новым правилам нужно открыть отдельный счет и даже два. Один накопительный, другой - текущий. Средства на мелкие и капитальные ремонты можно снимать только с текущего счета и это, заявляют председатели КСК, большая проблема. Чтобы яснее понять суть проблемы мы связались с председателями нескольких КСК, в том числе, и с самым крупным в Костанае.

"Я являюсь председателем КСК с 1997 года, сейчас у меня всего один дом, но он большой - 14 подъездов и 200 квартир. По новым правилам, мне нужно открывать ОСИ и два новых счета. Но, во-первых, эти счета будут не депозитными, а во-вторых, я не смогу быстро снять средства, чтобы произвести капитальный ремонт. Ведь для этого мне нужно обналичить их с накопительного счета, а для этого по новым правилам я должна сначала собрать подписи всех жильцов!" -возмущается председатель КСК "Автомобилист-18" Елена Цюх.

Сидеть без воды неделями?

Как отмечают председатели КСК, капитальный ремонт дело серьезное. Он касается устранения проблем, связанных с поломкой труб или протеканием кровли. Одним словом, таких, которые требуют безотлагательного вмешательства, чтобы люди долго не терпели неудобства. Но по новым правилам, чтобы снять средства на капитальный ремонт, нужно сначала собрать подписи жильцов, а это может занять не один или два дня. В связи с чем председатели и интересовались, как быть в этих ситуациях, но внятных ответов не услышали.

"Кроме того, сейчас средства жильцов лежат на физическом счете в банке под 14% годовых. Все об этом знают. Это позволяет перекрывать процент инфляции за счет дополнительных средств. И получать деньги для обслуживания этого счета. А по новым правилам мне нужно содержать целых два счета и оба не депозитные. Откуда брать дополнительные средства?" - спрашивает Елена Цюх.

По словам председателя "Автомобилист-18", ей проще оставить свою должность, а дом просто бросить. И его вряд ли кто-то возьмет с такими условиями. Как результат дом может остаться "бесхозным".

Еще сложнее и не понятнее обстоит ситуация с теми КСК, у которых не один дом и даже не 20, а целых 60. Как например у КСК "Виктория" - одного из самых крупных в Костанае. Сейчас у КСК один общий накопительный счет на все дома. Но по новым правилам на каждый дом нужно создать по два счета. Итого 120 разных счетов, каждый из которых нужно обслуживать.

"Стоимость обслуживания одного счета 2900 тенге, двух 5800 тенге в месяц. Это только на один дом. На все дома я буду только почти 350 000 тенге тратить за обслуживание счетов! Плюс оплата каждой квитанции." - подсчитала председатель КСК "Виктория" Наталья Тарасенко.

Причем, дома в ее кооперативе одни из самых старых. Те самые двухэтажки и трехэтажки, в которых живут пенсионеры, молодые пары, да и просто малоимущие, которые годами не платят за услуги.

"Еще один момент. Сейчас мы, закупаем трубу или кабель, чтобы на случай аварии брать и использовать для ремонта на тот дом, в котором случилась авария. По новым правилам я так сделать не могу. На каждый дом ведь будет отдельный счет. Порвался один метр трубы в таком-то доме, нужно побежать его срочно купить с конкретного счета. Завтра сломался на другом доме, послезавтра - на третьем. И так и будем бегать, чтобы с каждого счета все это оплачивать. А где людей для этого брать?" - возмущается Наталья Тарасенко.

Кадровый вопрос не решен

С кадрами тоже большой вопрос. Четкие нормы по нагрузке в новых правилах не прописаны, отмечают председатели КСК. Есть только минимальная заработная плата - 85 000 тенге, как для председателя КСК, так для дворника, и для сантехника. Но у одного КСК один или 10 домов, а у другого - 50-60.

Кроме того, у некоторых домов практически отсутствует придомовая территория - все давно заполонено жилыми домами в рамках точечной застройки или другими объектами. И по сути, в таких дворах под уборку остаются небольшие клочки земли. Но есть дворы с огромными детскими площадками, газонами и парковками, где даже на обычное подметание требуется много сил.

По словам председателей КСК, в советское время были установлены минимальные нормы по уборке для дворников, сантехников и другого персонала. При уборке 5000 кв.м. двора, к примеру, дворник получал минимальную заработную плату. При уборке большей по площади территории шла дополнительная оплата. Для сантехников регламентировалось количество обслуживаемых домов, в соответствии с которыми им начислялась заработная плата. Сейчас норм нет, есть только минимальная заработная плата, ниже которой платить нельзя, а нагрузка при этом может быть абсолютно разной. Поэтому желающих работать в сырых подвалах или убирать окурки во дворах за минимальную плату не особо много, констатируют председатели КСК.

Наталья Тарасенко уточняет, что не была противницей создания ОСИ, но то, что прописали в новых правилах - непонятно. И как это исполнять на практике - она не знает. Ей тоже проще уйти с должности и оставить 60 домов. Но часть, особенно самых старых, точно могут остаться просто бесхозными.

Что касается открытия новых счетов - по два на дом - то, по словам председателей КСК, этот момент им обещали урегулировать еще два года назад.

"Приезжала наш депутат Екатерина Смышляева, разъясняла смысл создания ОСИ. И еще тогда мы говорили, что счета должны быть депозитными. Она уверяла, что с этим вопросом точно разберутся. Но в новых правилах ничего об этом не сказано", - говорят представители костанайских КСК.

Другие представители КСК говорят, что новые правила и вовсе противоречат Конституции. Так, например, их пугают закрытием кооперативов, если они не перерегистрируются в ОСИ, то это уже нарушение. Ведь КСК - это создание кооператива собственников квартир по общему желанию жильцов. То же самое и с переходом на ОСИ. Это можно сделать только с согласия владельцев квартир. А если они категорически будут против, как тогда выполнить новые поправки в жилищный закон?

В отделе жилищных отношений акимата Костаная поясняют, что поправки вступили в силу, но их еще можно и нужно дорабатывать. Еще планируются встречи с представителями Правительства для граждан по вопросам перерегистрации КСК в ОСИ или в НСУ, потом будут новые разъяснения.

"Все эти вопросы еще будут дорабатываться, выноситься на обсуждение. Мы готовы разъяснять дальше и решать возникшие проблемы", - заверил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Габит Бектабанов.

Пока что перерегистрацию в ОСИ и НСУ отсрочили до сентября следующего года. Счета тоже открывать пока не надо, так как они понадобятся только после перерегистрации.

Мы связались с председателем ОО "Modern Qazaqstan" Дарханом Темиртас, чтобы уточнить, как будут проходить разъяснения и обучения представителей КСК и как он видит суть новой реформы.

"Суть реформы в том, чтобы сделать работу по управлению домами более прозрачной. Сейчас речь идет о серьезных хищениях. У некоторых КСК нет даже сантехника, но они собирают деньги непонятно на что и не отчитываются даже перед налоговой. Мы хотим все это упорядочить, чтобы свести к минимуму коррупционные риски", - отмечает председатель ОО "Modern Qazaqstan".

Он настроен очень категорично. И считает, что председатели КСК сопротивляются не потому, что им что-то непонятно, а потому что не хотят терять бесконтрольный доход. Темиртас говорит, что в случае отказа представителей КСК от перерегистрации в ОСИ или от открытия двух счетов на дом, их будут штрафовать либо привлекать даже к уголовной ответственности. Он не верит, что председатели работают на добровольных началах, ведь обороты некоторых КСК достигают многомиллионных сумм. Все это нужно искоренять, считает председатель ОО "Modern Qazaqstan".

По его словам, если кто-то из председателей хочет покинуть свои должности, то никто их не держит. Дома можно зарегистрировать в ОСИ. Что касается небольших старых домов, то для них предусмотрена форма НСУ, которая даже не требует юридической регистрации. В связи с чем роста количества бесхозных домов он не прогнозирует, а наоборот считает, что они наконец приобретут настоящих хозяев.

"Мы работаем по всему Казахстану. У нас есть онлайн и офлайн школы для обучения председателей КСК. Куда-то будем выезжать, с кем-то проводить курсы онлайн. По последним данным, около 70% КСК по стране работают неэффективно, но собирают огромные средства. С ними мы и будем разбираться вместе с налоговой и прокуратурой. Закон принят и будем его исполнять", - резюмирует председатель ОО "Modern Qazaqstan".

В общем, мнения о реформе жилищных отношений у ее сторонников и исполнителей вызвали диаметрально противоположную реакцию. И у каждой из сторон свои доводы и аргументы. Кстати, это уже не первое сопротивление представителей КСК новой реформе. И не только в Костанае.

Реформу отложили, но...

Напомним, что новая форма управления многоэтажными домами, предполагающая только ОСИ (объединение собственников имущества) и ПТ (простые товарищества) должны были вступить в силу еще 1 июля 2023 года. КСК, ПКСК и КСП должны были остаться за бортом и самоликвидироваться.

"Тот факт, что в данный момент КСК и ОСИ существуют параллельно говорит о том, что реформа, как задумывалась ее авторами, по сути не состоялась", - признавала в апреле прошлого года депутат Мажилиса Парламента РК от Костанайской области Екатерина Смышляева.

На нее, кстати, представители костанайских КСК часто и ссылались при нашем разговоре. В связи со всеми возмущениями в прошлом году было принято решение о том, что КСК, ОСИ и ПТ могут существовать параллельно. Однако, депутаты Парламента готовили новые поправки. И вот они появились в Законе "О жилищных отношениях". Но, как выяснилось, тоже оказались далеки от совершенства и вызвали новую волну сопротивления. Последуют ли еще какие-то изменения -пока вопрос. Но то, что реформа, которую прорабатывают уже ни один год, вновь буксует, наводитна мысль, что она, действительно, оказалось провальной, как и назвали ее костанайские представители КСК.

Отметим также, что в Костанае много бесхозных домов. Пять из них в этом году признали аварийными. Одну трехэтажку в жилом массиве Геофизик, который входит в черту областного центра, снесли только в августе. Но процесс признания дома аварийным, расселения жильцов и последующего сноса очень долгий. К примеру, жильцы дома №21 по ул. Геологической, который первым в Костанае признали аварийным, два года ждали переезда в арендные квартиры. Полностью переселить всех жителей удалось только к августу этого года. Но многие жители все равно остались недовольны. Они хотят иметь собственное жилье, а не арендное, за которое нужно дополнительно платить, помимо оплаты коммунальных услуг. Плюс выбрать себе район, дом или квартиру нельзя, акимат сам находит арендное жилье.

Пустой дом по ул. Геологической, 21 недавно снесли. На этом месте теперь большой пустырь, но остались постройки сараев, деревянные туалеты, насаждения. Процедура сноса тоже потребовала времени и денег. Договор на постутализацию здания заключили со столичным ТОО "КапПромСтрой". Стоимость услуги обошлась бюджету около 14 млн тенге.

Фото: Аскар Кенжетаев.