В Костанае найдено тело 17-летнего студента, пропавшего более недели назад
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Сегодня 2026, 15:09
Сегодня 2026, 15:09Сегодня 2026, 15:09
Фото: Скриншот видео
В Костанае завершились поиски 17-летнего студента Владимира Орла, который пропал более недели назад, передает BAQ.KZ.
Сегодня сотрудники СОБР совместно с волонтёрами прочёсывали камыши в районе Гагаринской плотины. В ходе обследования территории было обнаружено тело подростка.
«По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его тело было найдено в камышовой зоне возле Гагаринской плотины, без признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. Полиция призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять только официальным источникам», — сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.
На месте продолжают работать соответствующие службы.
Самое читаемое
- Алатау как новая точка роста: зачем Казахстан создает новый город?
- Новый маршрут без пересадок запускают из Астаны
- "Куда ушли деньги?": жители Атырау пожаловались на состояние тротуаров и дворов
- Стало известно, какие объекты в Астане отключат свет 28 марта
- Часть пенсионных накоплений казахстанцев передадут в управление еще одной компании