Сегодня сотрудники СОБР совместно с волонтёрами прочёсывали камыши в районе Гагаринской плотины. В ходе обследования территории было обнаружено тело подростка.

«По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его тело было найдено в камышовой зоне возле Гагаринской плотины, без признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств. Полиция призывает граждан воздержаться от распространения непроверенной информации и доверять только официальным источникам», — сообщили в Департаменте полиции Костанайской области.