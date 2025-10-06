В Костанае ночной дрифт закончился в витрине бутика
В Костанае дорожное происшествие едва не обернулось трагедией: в ночь на 5 октября 20-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes, объезжая дорожных рабочих, въехал в торговый бутик, передает BAQ.KZ.
Авария произошла на проспекте Абая — молодой человек, по направлению от КЖБИ к КСК, не справился с управлением и буквально "припарковал" авто в витрину магазина.
"В результате ДТП пострадала пассажирка. Также были повреждены входная группа бутика, металлические ограждения и дорожные знаки", - говорится в сообщении ДП региона.
За свои полтора года за рулём он успел восемь раз нарушить правила дорожного движения.
"В настоящее время сотрудниками полиции собран необходимый материал, устанавливается сумма причинённого ущерба. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых проверочных мероприятий", - добавили в полиции.
