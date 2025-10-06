В Костанае дорожное происшествие едва не обернулось трагедией: в ночь на 5 октября 20-летний водитель за рулем автомобиля Mercedes, объезжая дорожных рабочих, въехал в торговый бутик, передает BAQ.KZ.

Авария произошла на проспекте Абая — молодой человек, по направлению от КЖБИ к КСК, не справился с управлением и буквально "припарковал" авто в витрину магазина.

"В результате ДТП пострадала пассажирка. Также были повреждены входная группа бутика, металлические ограждения и дорожные знаки", - говорится в сообщении ДП региона.

За свои полтора года за рулём он успел восемь раз нарушить правила дорожного движения.