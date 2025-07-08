В Костанае обезвредили группу вымогателей
Вымогатели действовали по четкому плану.
Сегодня, 14:53
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Сегодня, 14:53Сегодня, 14:53
162Фото: polisia.kz
Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Злоумышленники действовали по предварительному сговору и угрожали потерпевшему, требуя у него деньги.
Возбуждено досудебное расследование по статье УК РК "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность задержанных к другим преступным эпизодам.
Правоохранительные органы напоминают гражданам: при столкновении с угрозами или вымогательством необходимо незамедлительно обращаться в полицию.
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