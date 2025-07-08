  • 8 Июля, 18:22
  • BAIGENEWS

В Костанае обезвредили группу вымогателей

Вымогатели действовали по четкому плану.

Сегодня, 14:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 14:53
Сегодня, 14:53
162
Фото: polisia.kz

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Костанайской области задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. Злоумышленники действовали по предварительному сговору и угрожали потерпевшему, требуя у него деньги.

Возбуждено досудебное расследование по статье УК РК "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и проверяют возможную причастность задержанных к другим преступным эпизодам.

Правоохранительные органы напоминают гражданам: при столкновении с угрозами или вымогательством необходимо незамедлительно обращаться в полицию.

Самое читаемое

Наверх