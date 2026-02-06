В этом году в Костанае обновят несколько многоквартирных домов, чтобы привести в порядок инженерные конструкции и создать единый архитектурный облик города, сообщает BAQ.kz.

Самой долгожданной новостью стало включение в список дома № 17 по ул. Майлина. Здание 1960 года постройки страдало от протекающей кровли и разрушенного фасада. На капитальный ремонт кровли выделено 46,5 млн тенге. Соседние дома на этой улице также ждёт обновление: № 19 и № 21 – фасады и крыши, общая сумма проекта составляет 187,4 млн тенге.

На центральных проспектах ремонтируют фасады и крыши домов: пр. Аль-Фараби, 136 – 71,3 млн тенге; пр. Аль-Фараби, 100 – 138,5 млн; пр. Аль-Фараби, 92 – 79,8 млн. Кроме того, капитальный ремонт кровли и фасада проведут в многоэтажке по ул. Баймагамбетова, 185 (91,5 млн тенге), а в доме по пр. Абая, 155 впервые обновят кровлю (76,8 млн тенге).

В настоящее время на портале госзакупок проходит конкурс по выбору подрядчиков для проведения работ.