Костанае мужчина привлечён к административной ответственности за угрозу оружием в общественном месте, передает BAQ.KZ.

Дело рассмотрено в Специализированном суде по административным правонарушениям города, где установили, что инцидент произошёл вечером 27 ноября.

По данным суда, около 21:40 гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, размахивал пневматическим оружием и угрожал прохожим его применением. Он также громко выражался нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок и спокойствие окружающих.

Мужчина заявил, что якобы нашёл оружие у подъезда дома и использовал его "для самообороны", направив в сторону женщины, выгуливавшей собаку. Пострадавшая рассказала иную картину: сосед внезапно вышел на улицу с оружием, сразу направив его в её сторону. Женщина попыталась забрать пневматическое оружие, но мужчина сопротивлялся, после чего на помощь выбежали её родственники. Одному из них удалось выбить оружие из рук нарушителя.

Суд, изучив обстоятельства дела, назначил гражданину М. наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Постановление пока не вступило в законную силу.