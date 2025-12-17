В суде №2 города Костаная вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершённом с использованием информационных систем, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимая С. признана виновной по статье 190 части 3 пункту 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Судом установлено, что в период с ноября 2024 года по март 2025 года С., работая учителем в одной из школ Управления образования акимата Костанайской области и одновременно являясь председателем профсоюзной организации учебного заведения, использовала служебное положение и доступ к персональным данным сотрудников. Она оформляла онлайн-займы в различных микрофинансовых организациях на имя работников школы.

Под предлогом оказания материальной помощи от профсоюза и с использованием вымышленных оснований С. вводила сотрудников в заблуждение и организовывала прохождение ими онлайн видео-верификации в МФО. Не подозревая о противоправных намерениях, работники школы проходили процедуру, полагая, что участвуют в оформлении профсоюзной помощи. Одобренные займы перечислялись на банковский счёт подсудимой.

Незначительная часть полученных денежных средств передавалась сотрудникам под видом материальной помощи, тогда как остальной суммой С. распорядилась по своему усмотрению. В результате её действий микрофинансовым организациям причинён материальный ущерб на общую сумму более 3,6 млн тенге.

В ходе судебных прений государственный обвинитель просил назначить подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности председателя правления профсоюза сроком на пять лет. С. полностью признала вину и раскаялась в содеянном, представители потерпевших оставили вопрос о наказании на усмотрение суда.

С учётом характера и степени общественной опасности преступления, личности подсудимой, признания вины, раскаяния и частичного возмещения ущерба суд назначил С. наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев с установлением пробационного контроля на весь срок и с лишением права занимать должности председателя правления профсоюза на пять лет.

На основании Закона Республики Казахстан "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан" срок наказания был сокращён на одну пятую часть. Окончательно С. назначено к отбытию два года девять месяцев и восемнадцать дней ограничения свободы. Гражданские иски потерпевших удовлетворены, приговор вступил в законную силу.