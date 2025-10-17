Суд №2 города Костаная вынес приговор в отношении бывшего регионального директора местного филиала потребительского кооператива "F". К. признан виновным в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, совершённом в особо крупном размере в отношении двух и более лиц (статья 190, часть 4, пункт 2 УК РК), передает BAQ.KZ.

Следствием и судом установлено, что с декабря 2023 года по октябрь 2024 года К., пользуясь доверием подчиненных и ссылаясь на якобы распоряжения вышестоящего руководства, систематически вымогал у сотрудников деньги, полученные ими в качестве индивидуальных бонусов за успешную работу с клиентами. Таким образом, под надуманными предлогами ему удалось незаконно присвоить более 70 миллионов тенге.

Несмотря на то что К. в суде свою вину не признал, потерпевшие настаивали на строгом наказании и удовлетворении исков. Прокуратура просила назначить подсудимому пять лет лишения свободы и запрет на занятие руководящих должностей в банках и финансовых организациях сроком на 10 лет.

Суд учёл наличие у обвиняемого малолетних детей как смягчающее обстоятельство, при этом отягчающих факторов установлено не было. В результате К. был приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Также ему запрещено занимать руководящие должности в финансовых организациях сроком на семь лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор пока не вступил в законную силу.