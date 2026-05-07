В Костанае открыли современную IT-школу
Обучение полностью бесплатное и доступно для всех желающих старше 18 лет.
В Костанайской области реализован важный проект в сфере развития цифрового образования. На базе Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынова в формате телемоста с участием Главы государства состоялось официальное открытие инновационной IT-школы Tomorrow School, передает BAQ.KZ.
Tomorrow School — образовательный проект нового поколения, основанный на принципе Peer-to-Peer. Его ключевая особенность — отказ от традиционной модели обучения: здесь нет преподавателей и классических лекций. Участники самостоятельно осваивают материал, обмениваются опытом и совместно выполняют практические задания.
Проект реализуется в экосистеме Astana Hub при поддержке корпоративного фонда Alem.ai Foundation на базе международной образовательной платформы 01 Edu.
Обучение полностью бесплатное и доступно для всех желающих старше 18 лет, независимо от наличия опыта в программировании.
Образовательный процесс ориентирован на практику. Участники работают над реальными проектами, развивают навыки командного взаимодействия и закрепляют знания через взаимную проверку заданий. Такой формат позволяет эффективно формировать прикладные компетенции, востребованные в IT-сфере.
Программа охватывает полный цикл подготовки специалистов — от основ программирования до более сложных направлений. Все задания максимально приближены к реальным задачам отрасли.
Кампус работает круглосуточно (24/7), что позволяет участникам гибко планировать свое время и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
Реализация проекта направлена на развитие IT-экосистемы региона, повышение доступности современного образования и подготовку нового поколения специалистов в сфере цифровых технологий.
