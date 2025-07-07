В Костанайской приведен в нормативное состояние участок протяженностью 71 километр — от села Узунколь до села Троебратское, передает BAQ.KZ. Решение этой транспортной задачи стало значимым событием для жителей региона и примером эффективного взаимодействия органов власти и подрядных организаций.

По данным областного акимата, автодорога была построена в 1978 году и с тех пор находилась в неудовлетворительном состоянии. За более чем 40 лет эксплуатации дорожное полотно пришло в упадок: на многих участках асфальтовое покрытие было разрушено, повсеместно встречались выбоины, а местами и полное отсутствие покрытия. Особенно тяжелым становилось движение в осенне-весенний период — в это время проезд большегрузных автомобилей был практически невозможен, что сказывалось на снабжении и экономике прибрежных населённых пунктов.

"За весь период эксплуатации, до недавнего времени, на дороге проводились лишь отдельные работы. Так, в 2018 году был выполнен средний ремонт на 18-километровом отрезке (195-213 км), что не решало проблему в целом", - отметили в акимате.

Дорога соединяет Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, а также обеспечивает выход к территории Российской Федерации через поворот на село Пресногорьковка. Всего дорога обслуживает потребности более 6 тысяч человек — это порядка 34,5% населения района.