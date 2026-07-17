В Костанае пациент оскорбил и угрожал врачу во время смены

В Костанае сотрудница диализного центра опубликовала видео, на котором пациент оскорбляет и угрожает ей во время рабочей смены. Ролик вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях.

Видео разместила в Threads медицинский работник Алина Сарбасова. По ее словам, конфликт произошел после того, как пациенту заранее предложили перенести процедуру диализа на другую смену, с чем он первоначально согласился.

Однако, придя в медицинское учреждение, мужчина начал выражать недовольство и, по словам сотрудницы, перешел к угрозам и оскорблениям.

«Сегодня на рабочем месте я снова столкнулась с тем, что уже начинает восприниматься как "обычная часть работы". Хотя это никогда не должно быть нормой», — написала Алина Сарбасова.

Она также отметила, что подобное поведение со стороны этого пациента происходит не впервые.

«Это далеко не первый случай. Эти угрозы и оскорбления слышала не только я. С подобным сталкивались и мои коллеги. Сегодня мне удалось это заснять», — сообщила медработник.

На опубликованной видеозаписи слышны угрозы и нецензурная брань в адрес врача.

После публикации ролика пользователи социальных сетей поддержали медика и призвали ее обратиться в правоохранительные органы с заявлением о произошедшем.