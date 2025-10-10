В Судебной коллегии № 2 города Костаная завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина С., обвиняемого по статье 114 часть 3 УК — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

По версии следствия, 17 июля 2025 года С., приехав в приёмное отделение областной больницы с жалобами на боль в почках, после долгого ожидания врача вступил в словесный конфликт с урологом К., которого ударил кулаком по лицу. От удара врач упал и ударился затылком о стену.

В результате К. получил тяжёлую закрытую черепно‑мозговую травму, перелом основания черепа, субдуральное кровоизлияние, ушиб затылка и рану губы — повреждения, признанные опасными для жизни. В прениях прокурор просил назначить подсудимому шесть месяцев лишения свободы. С. признал свою вину, но отказался каяться. Пострадавший требовал строгого наказания и компенсации морального вреда на сумму 2 млн тенге.

Суд, принимая решение, оценил характер и последствия преступления, личность подсудимого (у него есть малолетние дети, и он ранее судим), и назначил максимальное наказание — 6 месяцев лишения свободы — с учётом смягчающего обстоятельства. Гражданский иск, предъявленный врачом, удовлетворён полностью. Приговор ещё не вступил в законную силу.