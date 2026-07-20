В Костанае пенсионер оскорбил медработника и получил крупный штраф

Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел дело в отношении местного жителя, который оскорбил медицинского работника во время исполнения ею служебных обязанностей.

Судом установлено, что 16 июля 2026 года Д., находясь в здании ТОО «Биос», умышленно проявил неуважение к медицинскому работнику С., выражался в ее адрес нецензурной бранью и угрожал применением физической силы. В судебном заседании вина Д. была подтверждена исследованными доказательствами, - сообщили в суде Костанайской области.

При назначении наказания суд учел, что мужчина впервые привлекается к административной ответственности, а также его возраст — более 70 лет. В результате суд признал его виновным по части 2 статьи 80-1 КоАП РК («Проявление неуважения к медицинскому работнику при исполнении им служебных обязанностей») и назначил штраф в размере 30 МРП.

С учетом предусмотренного законом снижения на 30% сумма взыскания составила 90 825 тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.