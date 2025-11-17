  • 17 Ноября, 09:31

В Костанае пожарные потушили горящий автомобиль

Пожар в авто ликвидировали без пострадавших.

Сегодня, 08:15
МЧС РК Сегодня, 08:15
103
Фото: МЧС РК

В микрорайоне Юбилейный города Костанай загорелся моторный отсек легкового автомобиля, передает BAQ.KZ. со ссылкой на МЧС РК.

Благодаря слаженным и оперативным действиям огнеборцев возгорание было быстро ликвидировано.

По информации ведомства, жертв и пострадавших нет.

