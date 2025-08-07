В этом году в Костанае продолжается капитальный ремонт фасадов жилых многоэтажных домов. Он проходит в рамках кампании по приданию городу эстетического облика и общего дизайн-кода. Масштабная переделка фасадов по всему городу идет уже седьмой год. Восемь многоэтажек ремонтируют второй год. Но в этом году подрядная организация уже нарушила сроки сдачи большинства домов. В связи с чем акимат Костаная подал на нее в суд. Успеет ли организация справиться с затянувшимся ремонтом, если к нему добавятся судебные тяжбы, читайте в материале BAQ.kz.

Восемь домов за 1 млрд тенге

В этом году в Костанае завершают капитальный ремонт фасадов восьми домов, который начали еще в прошлом году. Из восьми домов полностью завершить работы удалось только на трех, пять уже вышли на просрочку.

"Ремонтами фасадов занимается три разных организации. С двумя никаких проблем нет, они уже все сделали. Проблемным оказалось только одно ТОО, которому достался ремонт пяти домов, но ни один из них еще не сдан", - сообщили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная.

При этом с финансированием проблем нет, заверили в отделе финансов акимата Костаная. Деньги выделяются в срок. Общая стоимость капитального ремонта фасадов восьми костанайских домов обошлась бюджету в 1 млрд тенге.

За эти деньги подрядчики облицовывают внешние стены домов фиброцементными плитами. Этот материал очень прочный и устойчив к любым погодным явлениям - снегу, дождю и даже пожарам. Кроме того, плиты хорошо смотрятся и сохраняют красивый внешний вид здания. В капитальный ремонт восьми домов также входят такие работы, как облицовка термопанелью, установка декоративных элементов, замена остекления балконов и оконных рам.

Кроме того, на домах меняют кровлю. Особый акцент на шатровых крышах, они подлежат замене в обязательном порядке, так как в основном у такого типа крыш шиферное обрамление, которое давно устарело и его нужно срочно менять.

"Из восьми домов капитально отремонтировано уже три. Один из них ремонтировало ТОО "Сатурн-17", два - ТОО "Техмонтаж". С ними проблем нет, фасады уже сданы после обновления. Еще пять домов ремонтирует ТОО "Жилстройсервис-98", которое пока не сдало ни один домов", - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная Дияр Айжанов.

Представитель подрядного ТОО "Сатурн-17" Темирахн Бекишев сообщил, что капитальный ремонт фасада на своем единственном многоэтажном доме по пр. Аль-Фараби, 93 закончили в срок.

"Ремонт провели без проблем, стройматериалы получали вовремя, все делали по графику", - поделился представитель ТОО "Сатурн-17".

Мешают дожди и поставщики

О ремонте без особых проблем и проволочек нам сообщили и в ТОО "Техмонтаж". Почему же проблемы возникли у ТОО "Жилстройсервис-98", которому отдали ремонт фасадов большинства домов?

По словам заместителя руководителя отдела жилищных отношений акимата Костаная, основная проблема задержки с ремонтом на четырех домах в несвоевременной поставке строительных материалов и погодных условиях. В этом году в Костанае выдалось очень дождливое лето, а во время ливней производить работы невозможно. Вот подрядчик и затянул со сроками.

"Но мы уже подали на него в суд. Это означается, что он будет платить неустойку в размере 0,1% в сутки от суммы договора за время просрочки по ремонту", - уточнил Дияр Айжанов.

Однако такой поворот обеспокоил костанайцев еще больше. Не затянут ли судебные тяжбы еще больше процесс ремонта и в итоге люди не дождутся обновления фасадов до следующего года?

В отделе жилищных отношений акимата Костаная заверяют, что все три подрядчика, которые работают по капитальной замене фасадов многоэтажных домов местные и добросовестные. Просто одному из них, у которого оказалось больше всего домов, - не повезло. Но в отделе акимата уверены, что он справится со своей задачей, несмотря на неустойку и судебные издержки. И ожидают, что фасады отремонтируют уже к концу августа.

Окна закрасили случайно

Жители пока оптимизма властей не разделяют. И напоминают, что ТОО "Жистройсервис-98" этот тот самый подрядчик, который в начале лета этого года при покраске фасада дома по ул. Дощанвоа, 133 А закрасил жильцам окна. История быстро распространилась в сети, благодаря фотографиям, которые сделали местные жители. На фото четко было видно, как белая краска оказалась не только на стенах домов, но и на стеклах оконных рам.

"У подрядчика произошло недопонимание с жильцами. Когда сотрудники компании красили стены, они спросили у жильцов, закрывать ли им стекла, те отказались. Тогда работникам пришлось распылять краску на стены, но из-за ветра она попала на окна и частично их закрасила. В тот же самый день рабочие не успели смыть краску с окон, поэтому появились фото и информация распространилась в СМИ", - такое разъяснение мы получили от костанайской службы IKomek.

По словам специалиста этой службы, уже на следующий день всю краску с окон рабочие стерли буквально за несколько часов. И инцидент был исчерпан. Однако одна из жительниц этого дома Сауле Мейрабекова уверяет, что никто из жильцов не мог бы отказывать рабочим в том, чтобы они закрывали окна.

"Какой смысл в том, чтобы, к примеру, мои окна забрызгали краской, если их просто можно закрыть? Все жильцы нашего дома говорят, что не стали бы препятствовать подрядчику в закрытии дома. Так что, скорее всего, это ТОО не слишком старалось сделать ремонт качественно, а сейчас еще и затянуло сроки с ремонтом фасадов на других домах", - возмущается жительница Костаная.

В самом ТОО "Жилстройсервис-98" объяснили покраску окон вместе с фасадом на доме по ул. Дощанвоа, 133А случайностью. И заверили, что окна отмыли очень быстро.

"Что касается просроченного ремонта по четырем домам, то так сложилось в силу обстоятельств. Поставщик задержал поставку необходимых строительных материалов, без которых мы не можем производить ремонт. В прошлом году, когда все поставки шли вовремя, мы сдали дома раньше срока. В этом году, к сожалению, приходится ждать. Готовы платить неустойку, но фасады отремонтируем согласно договору качественно, планируем сдать к концу августа", - заверили в компании-подрядчике.

Пока что остается верить подрядчику на слово, хотя, успеют ли работники сдать фасады к концу лета, пусть и с опозданием на два месяца, пока под вопросом.

Образцово-показательный дом

Смущает и то, что этому же подрядчику - ТОО "Жилстройсервис"- доверили капитальный ремонт фасада еще одного пятиэтажного дома в самом центре Костаная по ул. Баймагамбетова,164. Этот ремонт уже называют образцово-показательным, так как на этой пятиэтажке нужно не только обновить внешний облик, но и соблюсти дизайн-код. Так как практически все первые этажи этого дома заняты под частный бизнес, то в акимате решили создать единый проект того, как будут выглядеть бутики с вещами, страховые компании, туристические фирмы и другие объекты малого предпринимательства.

"Идея в том, чтобы создать гармоничную и эстетичную архитектуру домов, в которых бизнес и жильцы живут по соседству. Одни должны дополнять других. В связи с этим и был разработан единый стиль, как для этого конкретного дома по ул. Баймагамбетова, так и для других домов, в которых первые этажи заняли объекты бизнеса", - уточнили в отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная.

Конкретно дом №164 по ул. Баймагамбетова станет первым в Костанае, в которым пройдет полна фасадная реконструкция. Это означает, что дом не просто капитально отремонтируют, заменив внешнюю часть на более современные материалы, но и частично изменят сам фасад здания. Для бизнес-объектов планируют также сделать фасадную часть в едином стиле. Об этом на одном из аппаратных совещаний упомянул аким Костаная Марат Жундубаев.

"Фасад этого дома расположен на одном из самых центральных перекрестков Баймагамбетова-Аль-Фараби. Его очень хорошо видно, а большинством пандусов не соответствуют входным группам магазинов и бутиков, расположенных на первых этажах этого дома. В связи с этим мы решили привести фасад дома к единому стилю, сделав реконструкцию и привязав его к разработанному дизайн-коду", - отметил глава областного центра.

По словам акима Костаная, в доме по ул. Баймагамбетова 21 разных объектов, хозяева которых давно в курсе радикальных изменений властей. Никто не возразил против реконструкции.

Кстати, чтобы сделать эту пятиэтажку образцово-показательной, на реконструкцию ее фасада выделили самую крупную сумму средств - почти 350 млн тенге из городского бюджета. Срок сдачи - ноябрь этого года, но работы уже начались. Дом обнесли лесами, установили красную сигнальную ленту со стороны подъездов. Сейчас идет сборка каркаса, устанавливается утеплитель, обшиваются вентиляционные шахты. Кровлю на доме также будут полностью менять.

По словам жильцов, пятиэтажка по ул. Баймагамбетова,164 была построена в 1970 году, так что обновление ей точно не помешает. Что касается образцово-показательного качества, которого хочет добиться акимат, то вопросы есть только к подрядчику. Пока что он не зарекомендовал себя, как добросовестный.

Смущает и еще один момент. "Образцово-показательный" дом расположен в тех же погодных условиях, что и другие и для его переделки нужны такие же строительные материалы. Но почему-то в ТОО "Жилстройсервис" не говорят о проблемах с доставкой плитки и других материалов или наличии дождей, когда речь идет об этом доме в центре города. Возможно, поставщики здесь другие, но погодные условия, увы, такие же. Кстати, сегодня в Костанае снова дождь и работы на доме по ул. Баймагамбетова,164 простаивали. Впрочем, у подрядчика еще полно времени, так что остается ждать образцово-показательного качества и сроков.

Частный пример заразителен

В отделе жилищных отношений уточнили, что в этом году в областном центре также продолжается текущий ремонт фасадов домов. Таких в списке одиннадцать. На их обновление городской бюджет выделили 340 млн тенге. С этим видом ремонта проблем нет. Не было их и в прошлом году, когда текущим ремонтом было охвачено 33 дома.

По данным акимата, программа обновления фасадов домов началась в Костанае в 2019 году в честь 140-летия областного центра. Но тогда средства в преображение 17 домов вложили частные инвесторы. Общая сумма переделки составила около 500 млн тенге.

Властям эта идея понравилась. И с 2020 года они начали выделять на обновление костанайских домов деньги из городского бюджета. Сначала 800 млн тенге на 28 многоэтажек, потом 1,5 млрд на 29 многоэтажек, и так по возрастающей. Всего с 2020 по 2025 годы в Костанае были обновлены фасады 150 домов.

В акимате заверили, что само обновление внешнего облика костанайских домов очень популярно и вызывает в основном положительные отклики у горожан, ведь все делается для них бесплатно. Хотя в то же время снизилась популярность другой программы обновления домов, согласно которой жильца дается беспроцентный кредит на несколько лет. За эти деньги они могут в течение нескольких лет менять кровлю, окна, фасады, а потом за 5-7 лет расплачиваться с акиматом без процентов. Однако в связи с тем, что городские власти решили бесплатно менять кровли, фасады и балконные рамы, брать деньги в кредит никто не спешит.

Хотя под бесплатное обновление попадают не все многоэтажки Костаная. В первую очередь те, что расположены на центральных улицах, так как цель программы - улучшить внешний облик города за счет ремонта фасадов. Но в перспективе программу намерены расширить и "пойти глубь города", чтобы охватить обновлением и другие многоэтажки. Тем не менее, бюджет в городе не резиновый, поэтому часть домов все равно придется ремонтировать за счет жильцов, поэтому власти советуют брать беспроцентные кредиты сейчас, пока не выросла стоимость стройматериалов и есть такая возможность.

Фото: Аскар Кенжетаев.