Прокуратура Костанайской области завершила расследование крупного хищения техногенных минеральных образований (ТМО) на Аркалыкском месторождении, передает BAQ.kz.

По данным прокуратуры Костанайской области, надзорным органом составлен обвинительный акт в отношении жителя области, который, по версии следствия, организовал масштабную схему незаконного изъятия глины, принадлежащей государству.

Установлено, что с октября 2024 года по август 2025 года подозреваемый через принадлежащее ему ТОО, не имея лицензии, незаконно добывал глину и продавал её предприятиям южных регионов страны под видом легального сырья.

Для маскировки деятельности он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне Аркалыка, куда свозил похищенный материал. Дополнительно был оформлен фиктивный договор на приобретение 8 тысяч тонн глины с ТОО, которым руководил его родственник — фактически сырьё не поставлялось.

Общий объём незаконно вывезенных минеральных образований составил свыше 15 тысяч тонн, а ущерб государству превысил 795 млн тенге.

Действия подозреваемого квалифицированы по трём статьям УК:

— ст.188 ч.4 п.3 — кража в особо крупном размере;

— ст.214 ч.2 п.2 — незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере;

— ст.218 ч.2 п.3 — легализация преступных доходов.

Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.