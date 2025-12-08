В суде №2 города Костаная завершилось рассмотрение резонансного уголовного дела, фигурантом которого стал санитар местного Центра временной адаптации и детоксикации, передает BAQ.KZ.

Мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пациенту учреждения.

По материалам дела, инцидент произошёл 27 июля 2025 года. Между санитаром Т. и пациентом К. возник конфликт, после которого сотрудник учреждения нанёс пострадавшему несколько ударов — один в голову и три по телу. Эксперты квалифицировали полученные травмы как опасные для жизни, что стало основанием для предъявления обвинения по статье 106 части первой УК РК.

В ходе заседания стороны заняли противоположные позиции. Государственный обвинитель настаивал на реальном лишении свободы сроком на пять лет и запрете для подсудимого заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, на ближайшие десять лет. Потерпевший и его представитель также требовали строгого наказания и полного удовлетворения гражданского иска.

Сам подсудимый Т. свою вину отрицал. Он заявил, что не совершал преступления и просил суд оправдать его за отсутствием состава правонарушения. Однако суд, исследовав материалы дела и показания сторон, пришёл к выводу о доказанности вины. Смягчающих или отягчающих обстоятельств установлено не было, хотя ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

С учётом тяжести преступления, его направленности против личности и отсутствия попыток компенсировать причинённый вред, суд назначил Т. наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Кроме того, на пять лет ему запрещено работать в сфере ухода за пациентами.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворён частично: в пользу К. будет взыскана компенсация морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.