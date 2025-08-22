О проблеме нехватки мест в детских садах Костаная говорят последние несколько лет. Называют и конкретные районы, преимущественно в новых районах областного центра, где садиков практически нет, а молодых семей много. Однако, как оказалось, власти Костаная, которые с одной стороны регулярно заявляют о том, что многим родителям некуда отдать детей, с другой сами причастны к тому, что происходит подобная ситуация. По крайней мере, так заявляют владельцы частных детских садов, оказавшиеся на грани закрытия. Подробности в материале BAQ.kz.

Пустует полтора года

О том, что очередь в детские сады только в одном Костанае превышает 6 000 человек на недавнем августовском совещании рассказала руководитель управления образования акимата области Айгуль Ибраева. Сохраняется очередность и в других крупных городах и районах региона.

"В 2026 году нужно довести охват детей до 97,4% - таков план. В Костанае, Рудном, Аркалыке и Костанайском районе мы планируем полностью ликвидировать очереди", - отметила руководитель управления образования.

Однако, не уточнила за счет чего так быстро ликвидируют очереди сразу в четырех крупных населенных пунктах региона и не сказала, есть ли готовые проектно-сметные документации на строительство хотя бы одного нового детского садика.

Практически в это же время на другом аппаратном совещании с участием акима Костаная Марата Жундубаева выяснилось, что в областном центре уже полтора года простаивает здание бывшего частного садика.

"Люди жалуются, что здание пустует в 9 микрорайоне. Почему оно пустует уже полтора года? Дети в очереди стоят, а мы здание отремонтировать никак не можем. Садик ведь до этого прекрасно работал, взяли - закрыли. В чем там проблема?" - обратился аким Костаная к руководителю отдела образования акимата города.

По словам руководителя этого ведомства Гульсим Уразбаевой, здание по-прежнему находится на их балансе. Частник арендовал его, но не смог его капитально отремонтировать, поэтому садик пришлось закрыть.

"Бюджетную заявку на ремонт садика за счет наших средств подали еще год назад. Но получили отказ. В этом году подали еще одну заявку, но деньги так и не выделили. Теперь снова будем обращаться к частникам, чтобы они отремонтировали за свой счет и открыли садик", - проинформировала акима руководитель отдела образования акимата Костаная.

Аким посоветовал настойчивее просить денег, потому что недопустимо, что "детский сад памятником стоит".

Выживают из нового района

Речь о частном детском саде "Ак Ерке", расположенном в 9-м микрорайоне, который до весны прошлого года успешно работал более 10 лет. Причем, согласилась восстановить его частный местный предприниматель Елена Венгерская, когда власти сами просили, чтобы частники подключились к решению проблемы с дошкольным образованием, так как государственных садиков не хватало.

Предприниматель привела в порядок заброшенное здание, закупила оборудование. Но после всей этой огромной работы в прошлом году ей неожиданно сказали, что она должна провести капитальный ремонт здания за свой счет. Хотя здание она арендовала у отдела образования Костаная, на балансе которого оно по сей день и находится. На капитальные переделки у нее не хватило средств, поэтому пришлось съехать, распродав оборудование и лишив несколько сотен детей любимого садика. А власти до сих пор не довели его до ума.

"Мы были в шоке, когда нам сказали, что детский садик закрывают. Дети так привыкли к нему. Теперь он простаивает, здание ветшает. И что акимат, который вынудил частника бросить здание, сделал за эти полтора года? Ничего!" - возмущается мама одного из малышей Айгуль Кожахметова.

Жители близлежащих к садику домов тоже пожаловались, что детский садик теперь больше угроза, чем перспектива для детей.

Здание некогда престижного садика, действительно, выглядит удручающе. За ворота сторож нас не пустил, но состояние сада и через ржавые решетки видно. На оконных рамах слезла краска, турники ржавеют, уличный бассейн разрушен, двор зарос травой. Прямо на площадке растет свалка из пивных банок и бутылок.

Еще печальнее, что проблемный вопрос с этим садиком всплывал в октябре прошлого года во время совещания в местной палате предпринимателей "Атамекен", куда пришли с жалобами несколько владельцев частных садов.

"У меня было шесть частных садов, потому что государство нас просило их открывать. И мы открывали, помогая таким образом справляться с дефицитом мест. В итоге большинство садов мне пришлось закрыть, в том числе, "Ак Ерке", который до сих пор простаивает", - сказала тогда уже бывшая владелица простаивающего садика Елена Венгерская.

Ее коллега, владелица частного детского сада "Ofsted Балапан", расположенный в новом микрорайоне "Береке" Айнагуль Мухамеджанова пришла в палату предпринимателей почти с аналогичной проблемой.

В прошлом году ей пришлось отказаться от аренды помещений в школах Костаная под детские сады, так как было принято решение освобождать их в пользу школьников. Кстати, в свое время государство тоже придумало меру по отдаче части школ под детские сады, а потом отменила, оставив частником со своими проблемами наедине. Но Айнагуль Мухамеджанова не сдалась, она нашла здание в микрорайоне "Береке", где наблюдалась тотальная нехватка мест в детские сады.

"Помещение 840 квадратных метров, в котором мы провели ремонт, отвечало всем современным нормам. Мы открыли в нем два небольших детских садика с русским и государственным языками обучения. Уведомили об этом отдел образования. Но позже нам дали заключение, что якобы помещения не соответствуют санитарным нормам, хотя мы такого документа от СЭС не получали. Мы потратили деньги на ремонт, оплату коммунальных услуг, аренду здания, а нас пытаются закрыть, поэтому мы подали иск в суд", - сообщила Айнагуль Мухамеджанова.

Тогда на заседании отраслевого совета при Палате предпринимателей Костанайской области владельцам частных садов обещали помочь. В том числе, обеспечить юридическое сопровождение в суде, тщательно изучить все моменты и направить письма в определенные госорганы.

Много норм и препонов

На днях выяснилось, что иск в суде предприниматель, несмотря на поддержку, проиграла. И в конце августа частный садик "Ofsted Балапан" закроется.

"Родители детей, которые привыкли к нашему садику, просто в шоке. Но мы вынуждены закрыться, потому что нам не дали госзаказ, а цену в 70 000 тенге в месяц тянет не каждый родитель. Микрорайон новый, много молодых семей и многодетных мам. Но больше всего удивляет, что при тотальной нехватке мест в садиках в новом микрорайоне нам ставят палки в колеса!" - возмущается заведующая детским садом Антонина Алексеевна.

По ее словам, сейчас в Береке функционирует лишь один более-менее большой садик на 300 мест. И тоже частный. Но в районе настолько не хватает мест, что еще два детских садика с аналогичным количеством мест не решат проблему.

Заведующая добавляет, что детские сады - это не только места для детей, но и рабочие места для воспитателей, педагогов с большим стажем. И все они в связи с закрытием дошкольного учреждения потеряют работы. Плюс специализированное оборудование, которое теперь нужно продавать или просто вывозить на свалку.

Учредитель ТОО "Солнышко", которое владеет несколькими частными детскими садами рассказала, что поддержала коллег еще в прошлом году на совещании местной Палате предпринимателей, поддерживает и сейчас. И говорит о своих проблемах.

"Согласно новым нормам, вновь открывшиеся детские сады должны иметь санитарное помещение с туалетом и душем площадью 16 квадратных метров. У меня заключение о праве на работу в сфере дошкольного образования датировано 2016 годом. То есть, под новые правила я не подхожу, но это заключение нужно прикрепить и отправить в соответствующее ведомство в электронном формате, а оно у меня только бумажное. Поэтому меня чуть не заставили работать по новым правилам, только потому что не отработали электронную функцию!" - возмущается учредитель ТОО "Солнышко" Татьяна Кленьё.

Пока что ей удалось избежать этих проблем за счет малочисленности групп, но многих частников отпугивает. Она отмечает, что невыполнимые требования появились к оформлению медицинских пунктов и многому другому. И их не пройдет ни одни ныне действующий хоть государственный, хоть частный садик. Почему же одни должны работать по старым правилам, а другие по новым?

Но обиднее всего, по ее словам, что препоны ставят местные власти, как в случае с вышеупомянутыми детскими садами. Но и ее ТОО на грани закрытия.

"Я считаю, что мы просто стали не нужны. Когда были нужны во врем разрухи и нехватки детских садов, нас просили и даже навязывали открыть детские сады, мы пошли навстречу, а сейчас просто бросили. Местным властям выгоднее строить детские сады с нуля, потому что тогда они получают огромные средства из республиканского бюджета, а частников закрывают по любым причинам, лишь бы создать искусственный дефицит мест", - считает Татьяна Кленьё.

Реальная помощь или сотрясание воздуха?

За комментариями мы обратились в отдел образования акимата Костаная, в котором нам сообщили, что интересующей нас проблемой занимается старший методист Татьяна Жихарева.

"Я не уполномочена давать комментарии, обращайтесь с письменным запросом", - отреагировала она.

Ситуация удивляет своей парадоксальностью и нелогичностью. В то время, как власти Костаная на всех совещаниях трубят о нехватке мест в детские сады, частники на пальцах доказывают, что чиновники сами же и провоцируют эту очередь. Проблема поднималась в октябре прошлого года. И тогда владельцы частных садов, по их словам, были на личном приеме и у акима города, и у акима области, которые поручали во всем разобраться, но воз и ныне там.

После перечисленных частниками проблем совсем непонятно, как власти будут решать проблему с ликвидацией очередей в детские сады в самых крупных городах и районах, если только за последние два года, закрывается два садика. За предыдущие года статистика еще печальнее: в 2023 году закрылось сразу 12 частных детских садов. И ладно бы за это время власти успели построить несколько государственных садиков и хоть как-то решить проблему очередности, но ведь ничего из этого не наблюдается. Наоборот, аким Костаная в очередной раз заявляет, что это проблема для города. Правда заявляет спустя полтора года после того, как частный садик закрылся и почти год после того, как этой проблемой пытался заняться "Атамекен". Не много ли времени тратится на пустые разговоры?

Кстати, ответ руководителя образования акимата Костаная о том, что из-за нехватки бюджетных средств на капитальный ремонт детского сада "Ак Ерке" в 9 микрорайоне, будут пытаться снова искать частника, тоже весьма неопределенный. Как будут искать желающего вложить деньги в простаивающее полтора года здания, на каких условиях предприниматель должен на это пойти?

"Этот вопрос будет на контроле отдела образования. Конечно, если инвесторы обратятся к нам, мы их направим в акимат, но лучше, чтобы они сразу обращались в соответствующий орган", - сообщила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Мира Казкеева.

На сайте отдела образования мы пока не увидели объявления о том, что он ищет инвестора для вложений в детский сад. Как тогда потенциальные предприниматели должны об этом узнать - тоже вопрос. Так что пока попытка властей принять участие в сокращении очередей в детские сады выглядит как сотрясание воздуха. Что касается строительства новых детских садов, на которое местные власти рассчитывают получить большие деньги, то для него еще нужно разработать ПСД, пройти государственную экспертизу. Процесс займет еще не один год. Так почему же не дать пока поработать частникам, которые успешно закрывают головную боль властей?

Напомним, что в этом году в Костанае просрочили ПСД на капитальный ремонт двух старейших школ города. Их общая стоимость равнялась почти 30 млн тенге, которые теперь заново нужно изыскивать, чтобы школы опять не остались без ремонта. Этот факт лишний раз доказывает, что примеры нецелесообразного использования бюджетных средств в регионе имеются. И это тоже пугает.

Напомним также, что в 2013 году в Костанае в рамках государственно-частного партнерства помещения для дошкольников были открыты сразу в 15 школах города. Это позволило сократить очередь на 1 500 детей. Партнерство просуществовало до лета 2024 года, потом дошкольные организации начали выселять из стен школ, объясняя, тем, что ученикам тоже нужны места. Переезд тоже вызвал большой скандал среди родителей, которые говорили, что дети привыкли к своим садикам и районам, но властей это не особо интересовало.

Вот и в ситуации с препонами в работе частникам все забывают, что взрослые разборки отражаются, прежде всего, на детях.

Фото автора.