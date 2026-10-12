В Костанае снова вернулись к велодорожкам: проект готов, денег пока нет

О полноценной сети велодорожек, которая связала бы разные части Костаная, говорят уже несколько лет. Еще в прошлом году горожанам обещали 18 километров бесшовной велосети. На проект даже выделяли деньги, но дорожки так и не появились.

Летом этого года специалисты отдела ЖКХ ездили в Альметьевск – город в Татарстане, известный развитой велосипедной инфраструктурой. Там костанайские чиновники изучали опыт строительства и обслуживания велодорожек.

Теперь у города новый проект – уже на 38,2 километра. По словам акима Костаная Марата Жундубаева, он прошел экспертизу. Однако ключевой вопрос пока остается без ответа: когда начнется строительство и где возьмут на него почти 2 млрд тенге? Вставленный Markdown

Новый проект, старые вопросы

Развитие велоинфраструктуры в Костанае обсуждают не первый год. Поэтому новость о том, что проект почти 40-километровой сети наконец прошел экспертизу, местные велосипедисты встретили скорее осторожно, чем с большим оптимизмом.

«Общая протяженность новой велодорожки будет 38,2 километра. Проект разработали за счет средств местного бюджета, реализуется он в рамках единой концепции развития экологической культуры „Таза Қазақстан“. Стоимость проекта – 1,828 млрд тенге, нормативная продолжительность строительства – восемь месяцев», – сообщил на аппаратном совещании аким Костаная Марат Жундубаев.

По задумке властей, сеть должна быть непрерывной.

Маршрут начнется в микрорайоне Кунай, расположенном по дороге в Рудный, и пройдет до парка «Ұлы Дала» в районе набережной КЖБИ. Далее велодорожка должна пройти через район СХИ, триатлон-парк и центр города, а затем уйти в сторону КСК – через бульвар Жастар, микрорайон Юбилейный и район аэропорта.

Конечной точкой станет сквер на улице Арыстанбекова. Там уже есть небольшой участок велодорожки длиной около километра, который планируют соединить с новой сетью.

Дорожка будет двусторонней, с асфальтобетонным покрытием. Вдоль маршрута хотят установить 21 велопарковку, 28 велоурн, скамейки и 554 дорожных знака.

Сам проект готов. С финансированием ясности пока меньше.

В ТОО «Институт Агропромпроект», которое разработало проектно-сметную документацию, пояснили, что отвечали только за проектирование. Подрядчика будут определять отдельно через госзакупки.

В отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная также подтвердили: деньги пока не выделены, поэтому говорить о конкурсе на строительство рано.

Марат Жундубаев признал, что почти 2 млрд тенге – существенная нагрузка для местного бюджета. Поэтому средства планируют запросить из республиканского бюджета. Если получить их не удастся, власти рассмотрят возможность финансирования из городской казны.

При этом аким рассчитывает, что первые результаты горожане увидят уже в следующем году.

Прошлый проект так и не реализовали

Именно предыдущий опыт заставляет велосипедистов относиться к новым срокам осторожно.

В прошлом году в Костанае собирались построить первые 18 километров велодорожек. На это из местного бюджета выделяли 264 млн тенге. Однако строительство не началось, а деньги в итоге вернули в бюджет.

Теперь протяженность будущей сети выросла более чем в два раза, а стоимость проекта – примерно в шесть раз.

«Честно говоря, я уже в прошлом году рассчитывал ездить по обещанным велодорожкам. Но пока вынужден с риском передвигаться по проезжей части», – говорит велосипедист Азамат Кенжекулов.

Схожие настроения и у других участников городского велосообщества.

В этом году представители отдела ЖКХ акимата Костаная специально ездили в Альметьевск, чтобы посмотреть, как там организована велосипедная инфраструктура.

«В Альметьевске можно из любого района города попасть в другой, не съезжая с велосипедных дорожек – настолько все грамотно сделано. Велосипедная сеть бесшовная, то есть разные велодорожки соединены в одну большую сеть», – рассказал заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

По его словам, велодорожки могут дать городу не только транспортный, но и экологический эффект.

Специалисты подсчитали, что на месте одного автомобиля можно разместить около десяти велосипедов. При развитой велоинфраструктуре количество автомобильных поездок, по их оценке, может сократиться примерно на 5%.

Это, в свою очередь, может снизить выбросы углекислого газа примерно на 15 тыс. тонн в год.

«Эффект от снижения выбросов будет примерно таким же, как от высадки 600 гектаров леса. Дополнительным эффектом будет снижение нагрузки на дороги, уменьшение загрязненности дорожного покрытия, положительное влияние на здоровье граждан», – отметил Бейсенов.

В Костанае есть 7,5 км велодорожек, но они не соединены

В Альметьевске сегодня около 200 километров велодорожек при населении примерно 160 тыс. человек.

По словам представителей костанайского акимата, эту сеть создавали постепенно в течение десяти лет. Начинали с небольших участков, а затем ежегодно расширяли инфраструктуру.

В Костанае сейчас насчитывается около 7,5 километра велодорожек. Проблема в том, что они находятся в разных частях города и между собой практически не связаны.

Самая длинная проходит по территории триатлон-парка – 2,2 километра. В микрорайоне Юбилейный есть еще 1,9 километра, вдоль дороги Костанай-2 – микрорайон Аэропорт – около километра.

В Кунае и КРУ-парке проложено примерно по 0,9 километра, в микрорайоне Алтын-Арман – еще 0,6 километра.

Если новый проект удастся реализовать полностью, общая протяженность велодорожек в Костанае приблизится к 46 километрам.

Для сравнения, автомобильная дорожная сеть города составляет около 421 километра.

В акимате считают, что после реализации проекта велосипедная инфраструктура станет заметной частью городской транспортной системы. Однако пока есть только готовая документация – точной даты начала строительства нет. Вставленный Markdown

Почему опыт Альметьевска сложно просто повторить

Местные велосипедисты признают: идея единой сети городу действительно нужна. Но сомнения вызывает то, насколько реально повторить чужой успешный опыт в условиях Костаная.

«Конечно, развитие велодорожной сети – это сплошные плюсы для города, минусов у велосипедистов нет. Идея построить единую сеть – отличная, и мы ее давно поддерживаем. Главное, чтобы для этого нашлись специалисты и деньги», – говорит тренер костанайской команды триатлонистов Юрий Гринев.

Руководитель велосообщества «Поездка выходного дня» Юрий Калинин также считает опыт Альметьевска интересным, но обращает внимание на условия, в которых создавалась местная инфраструктура.

«Концепцию велодорожной инфраструктуры им разрабатывала датская компания Copenhagenize Design Company – это признанные эксперты по велоинфраструктуре, работающие по всему миру. В первый же год, в 2016-м, они построили 50 километров велодорожек. Потом ежегодно сеть расширяли, чтобы довести ее до 200 километров», – рассказывает Калинин.

Есть и финансовый фактор.

Альметьевск – крупный нефтяной центр Татарстана. Значительную часть средств на развитие городской велосети предоставила компания «Татнефть», штаб-квартира которой расположена именно там.

По словам костанайских велосипедистов, общие расходы на создание велодорожек и сопутствующей инфраструктуры составили около 4 млрд рублей.

В Костанае пока нет сопоставимого частного источника финансирования. Основную надежду власти связывают с бюджетом.

Именно поэтому часть велосипедистов предлагает внимательнее изучать опыт не только зарубежных городов, но и Казахстана.

В качестве примеров называют Алматы и Павлодар.

Алматы отличается более теплым климатом и значительно большим бюджетом, а вот Павлодар, по мнению велосипедистов, сравнивать с Костанаем проще. Это тоже северный город с сопоставимой численностью населения.

Когда начнут строить – пока неизвестно

Власти рассчитывают развивать новую велосеть поэтапно в течение двух-трех лет.

Часть велосипедистов считает, что это слишком долгий срок. Но еще больше вопросов вызывает то, что финансирование пока не определено.

Если поиск денег затянется, сроки строительства могут снова сдвинуться. При длительной задержке может потребоваться и корректировка проектной документации, а это дополнительные расходы.

Марат Жундубаев, однако, рассчитывает, что первые работы начнутся уже в следующем году.

«Я думаю, уже в следующем году можно будет увидеть часть выполненной работы по строительству велодорожек, а окончательный результат в виде полноценной велосипедной инфраструктуры ждем через два-три года», – сообщил аким.

Остается еще один вопрос – кто и за чей счет будет содержать новую инфраструктуру после ее появления. Пока этот момент публично подробно не обсуждался.

Почти 15 лет ожиданий

Велоактивисты Костаная добиваются создания полноценной сети велодорожек с 2012 года.

За это время концепцию велосипедной инфраструктуры разрабатывали не один раз, а сами велодорожки включили в генеральный план города.

Но за почти 15 лет в Костанае появилось лишь около 7,5 километра отдельных участков, которые не образуют единой сети.

Поэтому новый проект велосипедисты воспринимают с осторожным оптимизмом. С одной стороны, впервые речь идет о действительно крупной и связанной сети. С другой – пока не решен главный практический вопрос: финансирование.

Если власти выполнят заявленные планы, первые результаты жители смогут увидеть уже в следующем году. Если нет, история с костанайскими велодорожками снова отложится на неопределенный срок.