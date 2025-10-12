Инцидент произошел в районе тепличного комбината Костаная. Двое мужчин 2002 и 2003 годов рождения спустились в погреб гаража глубиной около двух метров. Через некоторое время они почувствовали себя плохо и потеряли сознание, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Третий мужчина, находившийся рядом, успел выбраться наружу и вызвать спасателей, позвонив на номер 112.

Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, используя дыхательные аппараты на сжатом воздухе, спустились в погреб и извлекли пострадавших. Мужчин передали бригаде скорой помощи, после чего их госпитализировали.

Сообщившему о происшествии мужчине 2001 года рождения также оказали медицинскую помощь специалисты Центра медицины катастроф. После обследования госпитализация ему не потребовалась.

По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление выхлопных газов от работающего генератора.