В Костанае спасатели вытащили из погреба двух мужчин, отравившихся выхлопными газами
Двое жителей города потеряли сознание в погребе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Инцидент произошел в районе тепличного комбината Костаная. Двое мужчин 2002 и 2003 годов рождения спустились в погреб гаража глубиной около двух метров. Через некоторое время они почувствовали себя плохо и потеряли сознание, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Третий мужчина, находившийся рядом, успел выбраться наружу и вызвать спасателей, позвонив на номер 112.
Прибывшие сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, используя дыхательные аппараты на сжатом воздухе, спустились в погреб и извлекли пострадавших. Мужчин передали бригаде скорой помощи, после чего их госпитализировали.
Сообщившему о происшествии мужчине 2001 года рождения также оказали медицинскую помощь специалисты Центра медицины катастроф. После обследования госпитализация ему не потребовалась.
По предварительным данным, причиной происшествия стало скопление выхлопных газов от работающего генератора.
Самое читаемое
- Трамп поблагодарил Путина за поддержку после высказываний о Нобелевской премии
- Алатау — место надежд и ям: как живут в "городе будущего" сегодня
- Президент поручил ускорить строительство завода по переработке твердых бытовых отходов
- Зеленский сообщил об очередном визите украинской делегации в США
- В Шымкенте проверяют врачей после смерти роженицы