В Костанае завершилось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении бывшего частного судебного исполнителя, обвинённого в злоупотреблении полномочиями и причинении крупного материального ущерба 31 гражданину, передает BAQ.KZ.

Суд №2 города признал подсудимого К. виновным по статье 251 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В ходе судебного разбирательства установлено, что, занимая должность частного судебного исполнителя, К. направлял должникам постановления об исполнительном производстве. Те, в свою очередь, исправно переводили средства на указанный им счёт либо через удержания из заработной платы. Однако вместо того чтобы перечислить деньги взыскателям, К. распоряжался ими по своему усмотрению, нарушая тем самым свои профессиональные обязанности. Общая сумма причинённого ущерба превысила 56 миллионов тенге.

На стадии судебных прений государственный обвинитель запросил для подсудимого два года лишения свободы, с последующим сокращением срока в рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции РК. Сам К. признал вину, раскаялся, частично возместил ущерб и сослался на наличие несовершеннолетних детей. Эти обстоятельства суд учёл как смягчающие.

В результате суд приговорил К. к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью частного судебного исполнителя сроком на три года. Однако с учётом амнистии срок наказания был сокращён наполовину — до одного года. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.