В аэропорту Костаная произошел инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Qazaq Air, выполнявшим рейс в Астану. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе у лайнера загорелось шасси, передаёт BAQ.KZ.

"Когда самолет начал набирать скорость, он резко затормозил. Я сидела прямо у колеса — при торможении появилась искра, и оно сразу загорелось", — рассказала очевидец происшествия.

Пожар был быстро потушен, пострадавших нет. Пассажиров вернули в здание аэропорта, а вылет в Астану отложили на неопределенный срок. По словам очевидцев, часть туристов из России, летевших транзитом во Вьетнам и Китай, были вынуждены менять маршруты и покупать новые билеты, потеряв деньги и время.

В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что создадут специальную комиссию для расследования причин инцидента.