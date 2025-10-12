В Костанае у самолета Qazaq Air загорелось шасси при взлете
Будет создана специальная комиссия для расследования.
В аэропорту Костаная произошел инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Qazaq Air, выполнявшим рейс в Астану. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе у лайнера загорелось шасси, передаёт BAQ.KZ.
"Когда самолет начал набирать скорость, он резко затормозил. Я сидела прямо у колеса — при торможении появилась искра, и оно сразу загорелось", — рассказала очевидец происшествия.
Пожар был быстро потушен, пострадавших нет. Пассажиров вернули в здание аэропорта, а вылет в Астану отложили на неопределенный срок. По словам очевидцев, часть туристов из России, летевших транзитом во Вьетнам и Китай, были вынуждены менять маршруты и покупать новые билеты, потеряв деньги и время.
В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что создадут специальную комиссию для расследования причин инцидента.
"Расследование будет проводить Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан", — уточнили в ведомстве.
