  • 12 Октября, 17:59

В Костанае у самолета Qazaq Air загорелось шасси при взлете

Будет создана специальная комиссия для расследования.

Сегодня, 17:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 17:04
Сегодня, 17:04
90
Фото: Pixabay.com

В аэропорту Костаная произошел инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Qazaq Air, выполнявшим рейс в Астану. Во время разбега по взлетно-посадочной полосе у лайнера загорелось шасси, передаёт BAQ.KZ.

"Когда самолет начал набирать скорость, он резко затормозил. Я сидела прямо у колеса — при торможении появилась искра, и оно сразу загорелось", — рассказала очевидец происшествия.

Пожар был быстро потушен, пострадавших нет. Пассажиров вернули в здание аэропорта, а вылет в Астану отложили на неопределенный срок. По словам очевидцев, часть туристов из России, летевших транзитом во Вьетнам и Китай, были вынуждены менять маршруты и покупать новые билеты, потеряв деньги и время.

В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что создадут специальную комиссию для расследования причин инцидента.

"Расследование будет проводить Департамент по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан", — уточнили в ведомстве.

Самое читаемое

Наверх