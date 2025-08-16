В Костанае суд вынес приговор воспитателю, которая в апреле 2025 года прижгла утюгом ребёнка в центре оказания специальных социальных услуг, передает BAQ.KZ.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Костанайской области вынесен приговор в отношении воспитателя КГУ "Костанайский детский центр оказания социальных специальных услуг", признанной виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленном причинении лёгкого вреда его здоровью.

Суд установил, что 14 марта 2025 года, находясь на рабочем месте, подсудимая причинила лёгкие телесные повреждения несовершеннолетней, находившейся в беспомощном состоянии.

В ходе судебного разбирательства женщина полностью признала вину и раскаялась. Дело было рассмотрено в сокращённом порядке. В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл признание вины, чистосердечное раскаяние и наличие у подсудимой на иждивении несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств не выявлено.

"В этой связи с учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой Б. окончательное наказание с применением ст.58 ч.2, 5 УК по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания", - говорится в сообщении суда.

Приговор вступил в законную силу.