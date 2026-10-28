В Костанае врачи удалили пациентке 12-килограммовую опухоль

В Костанайской городской больнице успешно прооперировали женщину с многоузловой миомой матки весом 12 килограммов и крупной пупочной грыжей. После операции пациентку выписали домой.

Как сообщили в медицинском учреждении, во время хирургического вмешательства специалисты удалили миому, устранили пупочную грыжу и выполнили абдоминопластику.

Операция прошла успешно. По информации больницы, пациентка чувствует себя хорошо и уже находится дома.

В проведении операции участвовали акушер-гинеколог Азамат Жуматаев, хирург Алишер Касымхан, врач-анестезиолог Сергей Стрельников и операционная медсестра Аружан Аружан.

В больнице отметили, что успешный результат стал возможен благодаря опыту, профессионализму и слаженной работе медицинской команды.