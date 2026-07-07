В Костанае загорелся многоэтажный жилой дом: эвакуированы 40 человек
Сегодня 2026, 22:13
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Сегодня 2026, 22:13Сегодня 2026, 22:13
87Фото: Pixabay.com
В одном из микрорайонов города Костаная в девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло возгорание электрощитовой, расположенной на лестничной площадке третьего этажа.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Силами ДЧС Костанайской области по лестничному маршу были эвакуированы 40 человек, спасены 12 человек, в том числе 7 детей.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
На место происшествия по повышенному рангу вызова № 2 были направлены силы и средства ДЧС Костанайской области, Оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС.
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