В Костанае загорелся многоэтажный жилой дом: эвакуированы 40 человек

В одном из микрорайонов города Костаная в девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошло возгорание электрощитовой, расположенной на лестничной площадке третьего этажа.

Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Силами ДЧС Костанайской области по лестничному маршу были эвакуированы 40 человек, спасены 12 человек, в том числе 7 детей.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

На место происшествия по повышенному рангу вызова № 2 были направлены силы и средства ДЧС Костанайской области, Оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф МЧС.