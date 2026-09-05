В Костанае загорелся склад по хранению жмыха

В городе Костанае по улице Ш. Жанибека происходит горение склада по хранению жмыха.

По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что склад горит открытым пламенем.

На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Пожарные подразделения работают по повышенному рангу пожара. К месту происшествия следует пожарный поезд КТЖ.

Информация о пострадавших не поступала.