В Костанае загорелся склад по хранению жмыха
Пожарные МЧС ликвидируют возгорание на складе.
5 Сентября 2026, 18:37
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5 Сентября 2026, 18:375 Сентября 2026, 18:37
158Фото: Pixabay.com
В городе Костанае по улице Ш. Жанибека происходит горение склада по хранению жмыха.
По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что склад горит открытым пламенем.
На месте происшествия создан штаб пожаротушения. Пожарные подразделения работают по повышенному рангу пожара. К месту происшествия следует пожарный поезд КТЖ.
Информация о пострадавших не поступала.
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