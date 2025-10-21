Прошлогодний паводок буквально утопил старейший район Костаная — Колесные ряды. Он расположен у набережной и городского пляжа, всего в нескольких метрах от реки Тобол. Дворы некоторых домов выходили прямо к воде, поэтому именно они пострадали сильнее всего: здания оказались затоплены почти до крыш, а людей пришлось срочно эвакуировать.

После того как вода спала, комиссия признала аварийными более ста домов. Все они были снесены, а взамен акимат Костаная предоставил владельцам новое жильё — частные дома в микрорайоне Кунай или квартиры. Ещё 69 домов признали пригодными для проживания, но находящимися в зоне риска. Весной власти заявили, что выкупят их у жителей по рыночной цене и на месте бывшего района разобьют парк. Но не получилось, денег в бюджете не хватило. Что происходит сейчас с домами и будет ли у жителей новое жилье, читайте в материале корреспондента BAQ.kz.

Колесные ряды — исторический район, где люди начали селиться ещё в 1920-е годы. Привлекали чистые родники и близость воды. Со временем здесь сформировался целый квартал, где старые деревянные дома соседствовали с новыми коттеджами и современными многоэтажками. В начале 2000-х чуть выше по течению компания Park Residence построила три высотки — одни из самых дорогих жилых комплексов в городе. Однако во время паводка вода подошла вплотную к последнему дому комплекса.

Фото Аскар Кенжетаев

Малоэтажным постройкам у самой реки повезло меньше — большая часть ушла под воду. Из 180 домов 111 признали аварийными и снесли. Оставшиеся 69, несмотря на риск, остались жилыми. Власти планировали выкупить их в этом году, заложив на эти цели 1,3 млрд тенге. Однако после оценки стало ясно, что этой суммы хватит лишь на половину объектов. Для завершения программы необходимо ещё около 2 млрд тенге, но таких средств в городском бюджете нет.

Аким Костаная встретился с жителями и заверил, что компенсации за уже выкупленные дома позволяют приобрести хорошее жильё. Тем не менее финансирование оставшейся части программы под вопросом: областные власти отказали в дополнительном финансировании, сославшись на отсутствие средств. В итоге десятки семей снова вынуждены встречать зиму в зоне потенциального подтопления.

Фото Аскар Кенжетаев

Теперь власти планируют выкупать дома и участки в два этапа. В первый вошли 34 дома, ближе всего расположенные к воде. Все они находятся на улице Красный Кузнец. Выкуп еще 35 домов, которые по оценке комиссии, по-прежнему находятся в зоне риска, затормозился. Его пока отложили на следующий год.

"Но мы же этого не знали! Думали, что наш дом в этом году купят. Договорились о покупке новой квартиры, дали задаток хозяину, а в итоге нас огорошили тем, что купят наш дом не раньше следующего года. Хозяин квартиры столько ждать отказался, задаток на мне вернул, мы в проигрыше оказались", - возмущается одна из жительниц Колесных рядом Людмила Бауман.

Фото Аскар Кенжетаев

Компенсаций не будет

Жители Колесных рядов всё больше обеспокоены неопределённостью. Люди задаются вопросами: не отключат ли их от воды, газа и электричества, когда соседние дома будут снесены? Кто уберёт мусор, оставшийся после сноса, и что будет с их домами, если выкуп перенесут на следующий год? Дополнительную тревогу вызывает и юридический аспект — срок действия оценки жилья, согласно закону, ограничен шестью месяцами.

В акимате Костаная заверили, что отключения от коммуникаций не будет — все дома останутся подключёнными к воде, газу и электричеству до момента переселения. Также коммунальные службы продолжат вывоз мусора с территории, где теперь остались пустыри. Что касается оценки, её проведут повторно за счёт бюджета.

Фото Аскар Кенжетаев

Однако даже эти обещания не снимают всех опасений. Экономисты отмечают: если в следующем году цены на вторичное жильё снизятся, владельцы домов получат меньше, чем могли бы сейчас. А если рынок, наоборот, пойдёт вверх — бюджет города понесёт ещё большие затраты. И если уже сегодня средств не хватает, остаётся вопрос — сможет ли акимат найти дополнительные миллиарды, если сумма вырастет?

Часть жителей Колесных рядов, несмотря на все риски, категорически отказывается покидать свои дома. В акимате поясняют: это личное решение, но в таком случае при паводке они берут всю ответственность за себя и своё имущество. При очередном подтоплении никакие компенсации и выплаты им больше не предусмотрены.

"Конечно, мы рассчитывали, что выкупим все 69 домов в этом году. Не ожидали, что будет такое секвестирование бюджета. Но финансирование урезали, и выкуп пришлось отложить до 2026 года. Когда конкретно выделят деньги на оставшиеся дома — пока неизвестно", — сообщил заместитель руководителя отдела земельных отношений акимата Костаная Бахтияр Жумабеков.

Фото Аскар Кенжетаев

Парк в подтопляемой зоне

Снос 34 домов, выкупленных в этом году, продвигается с заметным опозданием. Полностью демонтированы лишь 20 зданий, хотя по плану работы должны были завершиться раньше. Подрядчик, занимавшийся демонтажем, не уложился в срок, из-за чего акимат расторг с ним договор. Сейчас на объекте работает новая строительная компания, но бюрократические процедуры и смена подрядчика значительно затянули процесс.

Фото Аскар Кенжетаев

Из оставшихся 14 домов два планируют выкупить до конца года, по двум продолжаются переговоры с владельцами, которых не устраивает предложенная цена. По шести адресам оформляются документы на снос, а ещё четыре здания решено сохранить — у них высокая рыночная стоимость и хорошее состояние. По словам заместителя руководителя отдела земельных отношений, эти постройки позже могут использоваться под административные нужды, когда на месте района появится парк.

Согласно плану, новый парк займёт около 12 гектаров. Здесь высадят более 2800 деревьев — елей, лип, рябин, сосен, берёз и канадских клёнов. Предусмотрены газоны с цветами, брусчатые дорожки, 150 скамеек и 300 урн. Однако теперь сроки создания парка под вопросом: если выкуп оставшихся домов затянется до следующего года, то и благоустройство территории откладывается на неопределённый срок.

Фото Аскар Кенжетаев

Кроме того, у костанайцев остаются сомнения в безопасности будущего парка. Ведь территория по-прежнему относится к зоне возможного подтопления. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области подтверждают, что риски сохраняются.

"Я не видел проект данного парка. Но если рекреационная зона действительно будет расположена на подтопляемом участке, риск того, что она уйдёт под воду, остаётся. В таком случае проект должен предусматривать укрепление береговой линии, возможно, строительство небольшой дамбы. Пока в регионе нет практики возведения парков в зонах паводковых рисков", — пояснил руководитель отдела водных ресурсов управления Абай Бекентаев.

В акимате Костаная настаивают, что ключевая цель проекта — обезопасить жителей, чьи дома стоят слишком близко к воде. Власти подчёркивают, что на месте бывших домов не будет никаких капитальных строений — только зелёная зона. Однако для самих костанайцев вопрос остаётся открытым: сможет ли новый парк стать безопасным пространством, если природа вновь напомнит о себе?