Министерство сельского хозяйства совместно с акиматом Костанайской области провели пресс-тур для журналистов, чтобы показать ход уборочной кампании и работу передовых хозяйств региона, передает BAQ.kz.

Участники пресс-тура посетили два передовых хозяйства — ТОО "Темте" и ТОО "Агропарасат", демонстрирующие успешные примеры эффективного земледелия, рационального использования господдержки и внедрения инноваций в производство.

В 2025 году "Темте" провело посевные работы на площади 14 000 га, из которых зерновые занимают 8 000 га, масличные — 4 150 га, бобовые — 900 га, кормовые — 950 га. За счет сокращения площадей под зерновыми на 40% хозяйству удалось вдвое увеличить посевы масличных культур.

"В этом году мы приобрели 45 тонн элитных семян и 730 тонн семян пшеницы первой репродукции, что позволило довести сортосмену и сортообновление до 70%. Повышение производительности труда — наш приоритет, поэтому мы ежегодно обновляем парк техники. В этом году закупили четыре широкозахватных посевных комплекса и пять зарубежных комбайнов на сумму более 1,2 млрд тенге. Государственная поддержка в виде субсидий на технику, удобрения и средства защиты растений играет ключевую роль", — отметил директор ТОО "Темте" Нурлан Тулепов.

В прошлом году хозяйство приобрело 260 тонн минеральных удобрений со скидкой 60%, что положительно сказалось на урожайности текущего сезона.

Под руководством Азамата Жолаушибаева "Агропарасат" обрабатывает около 5 000 га посевной площади и имеет земельный фонд в 7 000 га. В структуре посевов — яровая и озимая пшеницы, донник, овёс, лён, чечевица, люцерна, эспарцет и житняк.

"Своевременное проведение весенне-полевых работ стало возможным благодаря модернизации техники и участию в государственных программах. Мы приобрели трактор CLAAS и посевной комплекс Forsche, по программе льготного кредитования получили 150 млн тенге", — рассказал Азамат Жолаушибаев.

Предприятие располагает зерноочистительным оборудованием PETKUS, складами на 6 000 кв. м и газовой зерносушилкой, что обеспечивает высокое качество обработки и хранения урожая.

В 2025 году уборочные работы в Костанайской области охватят 5,1 млн га, из которых зерновые культуры составляют 4 млн 081,3 тыс. га, масличные — 873,5 тыс. га.

По данным агрономов, 63,1% зерновых и 64,1% масличных культур находятся в отличном состоянии благодаря благоприятным погодным условиям.

В уборочной кампании задействованы 7,9 тыс. зерноуборочных комбайнов и 8,2 тыс. грузовых автомобилей. Общая емкость хранения зерна в регионе составляет 8,3 млн тонн.

В 2025 году на развитие АПК региона направлено 207 млрд тенге (на 20% больше, чем в 2024 году), из которых 47,3 млрд тенге — на субсидирование затрат сельхозтоваропроизводителей, 62 млрд тенге — на льготное кредитование.

Костанайская область традиционно занимает лидирующие позиции в Казахстане по производству зерновых и масличных культур.

Сочетание государственной поддержки, внедрения современных технологий и устойчивого развития агропредприятий позволяет региону сохранять высокие показатели и укреплять продовольственную безопасность страны.