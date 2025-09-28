В Костанайской области задержан прокурор города Рудный. По данным пресс-службы, меры были приняты подразделением внутренней безопасности прокуратуры совместно с ДКНБ региона 28 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Чиновника подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния. Сейчас ведутся необходимые следственные действия.