Арестован прокурор города Рудный

Подозреваемого задержали сотрудники прокуратуры и ДКНБ Костанайской области.

В Костанайской области задержан прокурор города Рудный. По данным пресс-службы, меры были приняты подразделением внутренней безопасности прокуратуры совместно с ДКНБ региона 28 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Чиновника подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния. Сейчас ведутся необходимые следственные действия.

"Иная информация, в соответствии со статьёй 201 УПК, разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

