В Костанайской области число мошенничеств снизилось на 21%

В Костанайской области реализуется проект «Защита от мошенников», направленный на профилактику интернет- и телефонного мошенничества, а также повышение цифровой грамотности населения.

Как сообщили в прокуратуре региона, с начала года количество зарегистрированных мошенничеств снизилось на 21,1% — с 795 до 625 случаев. Число интернет-мошенничеств сократилось на 16,1% — с 653 до 517.

В рамках проекта в общественных местах, ЦОНах, торговых центрах и кинотеатрах размещают аудио- и видеоролики о популярных схемах обмана. В общественном транспорте Костаная также запущены аудиопредупреждения о мерах цифровой безопасности.

Кроме того, создана специальная онлайн-платформа с памятками по кибербезопасности и информацией о распространённых схемах мошенничества.

По данным прокуратуры, в ходе расследований банки второго уровня приостановили выплаты по 198 кредитам на общую сумму 485 млн тенге для защиты прав пострадавших.

Также через суд с 318 дропперов взыскано 388 млн тенге в качестве неосновательного обогащения.

За мошенничество к уголовной ответственности привлечены 39 человек, ещё трое — за дропперство.