В Костанайской области изъятые у коррупционеров средства направят на водоснабжение сёл
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В селе Николаевка Костанайской области запускают централизованную систему водоснабжения — проект реализуется за счёт средств, изъятых у коррупционеров, передает BAQ.kz.
На протяжении многих лет жители села Николаевка испытывали трудности с доступом к чистой питьевой воде. Теперь проблема будет решена: до ноября текущего года планируется завершить строительство централизованного водопровода, который охватит весь район Беимбета Майлина.
Стоимость объекта составляет 1,3 миллиарда тенге. На данный момент работы завершены на 50% — проложено 11 километров водопроводных сетей, установлены колодцы, смонтированы насосные станции, завершены сварочные и электротехнические работы.
Проект финансируется за счёт средств специального государственного фонда, который формируется из имущества, конфискованного у лиц, осуждённых за коррупцию. Ранее эти средства направлялись преимущественно на строительство школ, однако в последние годы приоритетом стало обеспечение базовой инфраструктурой сёл и аулов.
С ходом строительства ознакомились заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау и депутат Еркин Абил. В ходе визита также обсуждались графики подключения жителей к водоснабжению и контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.
Пресс-служба Мажилиса.
По словам Альберта Рау, обеспечение чистой водой всех населённых пунктов страны — важнейшая задача, и государство обязано использовать все возможные ресурсы для её решения. Также он подчеркнул важность общественного и депутатского контроля за качеством реализации подобных проектов.
–Деньги, изъятые у коррупционеров, первоначально шли только на строительство школ, но мы напрямую ставили вопросы перед Правительством, добиваясь приоритета для проектов, связанных с жизнью людей. В результате стало возможным построить водопроводы в сотнях сёл по всей стране. Перед нами стоят большие задачи. Помимо питьевой воды, люди ждут строительства новых спортзалов, клубов, социальных объектов. Однако на первом месте – вопрос питьевой воды. Мы вместе с акиматами и маслихатами будем контролировать, чтобы каждый тенге расходовался строго по назначению, – отметил Альберт Рау.
Самое читаемое
- В Акмолинской области разбилось воздушное судно: есть погибшие
- Опубликовано письмо Мелании Трамп Владимиру Путину: полный текст
- В Нью-Йорке произошла массовая стрельба в ресторане: погибли три человека
- Курс на Олимпиаду: Как Казахстан готовит фигуристов к Играм-2026
- Как выросли цены на мясо в Казахстане