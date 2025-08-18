В селе Николаевка Костанайской области запускают централизованную систему водоснабжения — проект реализуется за счёт средств, изъятых у коррупционеров, передает BAQ.kz.

На протяжении многих лет жители села Николаевка испытывали трудности с доступом к чистой питьевой воде. Теперь проблема будет решена: до ноября текущего года планируется завершить строительство централизованного водопровода, который охватит весь район Беимбета Майлина.

Стоимость объекта составляет 1,3 миллиарда тенге. На данный момент работы завершены на 50% — проложено 11 километров водопроводных сетей, установлены колодцы, смонтированы насосные станции, завершены сварочные и электротехнические работы.

Проект финансируется за счёт средств специального государственного фонда, который формируется из имущества, конфискованного у лиц, осуждённых за коррупцию. Ранее эти средства направлялись преимущественно на строительство школ, однако в последние годы приоритетом стало обеспечение базовой инфраструктурой сёл и аулов.

С ходом строительства ознакомились заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау и депутат Еркин Абил. В ходе визита также обсуждались графики подключения жителей к водоснабжению и контроль за эффективным расходованием бюджетных средств.

Пресс-служба Мажилиса.

По словам Альберта Рау, обеспечение чистой водой всех населённых пунктов страны — важнейшая задача, и государство обязано использовать все возможные ресурсы для её решения. Также он подчеркнул важность общественного и депутатского контроля за качеством реализации подобных проектов.