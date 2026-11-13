В Костанайской области не нашли школьное оборудование на 8,7 млн теңге

Прокуроры проверили отдел образования Карабалыкского района и выявили хищение бюджетных денег и нарушения при госзакупках. Руководителя отдела освободили от должности, еще семь чиновников получили дисциплинарные взыскания.

Как установила прокуратура района, ответственное должностное лицо не оприходовало 768 тысяч теңге. Кроме того, проверка выявила отсутствие школьного оборудования стоимостью 8,7 млн теңге и 744 тысяч теңге, выделенных на его покупку.

По этому факту начали досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 189 УК РК. Ущерб возместили в полном объеме, и уголовное дело прекратили на основании акта амнистии.

Отдельно выяснилось, что без конкурсных процедур закупили товары более чем на 50 млн теңге. Документов, которые подтверждали бы соответствие оборудования и гарантийные обязательства, при этом не было.

Проверки законности расходования бюджетных средств и госзакупок продолжаются, сообщили в прокуратуре Костанайской области.