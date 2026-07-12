В Костанайской области обнаружили уникальные захоронения эпохи неолита

В Аулиекольском районе Костанайской области археологи обнаружили три уникальных захоронения эпохи неолита, датируемые VII–V тысячелетиями до нашей эры. В Министерстве науки и высшего образования Казахстана назвали находку важным источником для изучения каменного века на территории страны.

Исследования проводила Тургайская археологическая экспедиция Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтұрсынұлы под руководством Андрея Логвина. Работы велись на памятниках Шили, Сулуколь и Бурыктал.

Во время раскопок ученые обнаружили захоронения одного ребенка и двух взрослых, расположенные под полами древних жилищ. По словам руководителя проекта «Неолит Тургайской впадины» Ирины Шевниной, подобные погребения являются крайне редкими для эпохи неолита, поскольку чаще всего археологи находят лишь каменные орудия, керамику и украшения.

Как отметили исследователи, обнаружение погребений под полами жилищ существенно повышает научную ценность памятников и позволяет глубже изучить погребальные традиции населения Центральной Азии.

Кроме того, впервые на памятнике Шили были выявлены полуземляночные жилища маханджарской культуры. По мнению ученых, новые находки помогут лучше понять образ жизни, мировоззрение и обряды древних жителей региона.

Исследования продолжаются. Впереди антропологическая экспертиза, радиоуглеродное датирование и лабораторные анализы, которые позволят уточнить возраст захоронений и получить новые сведения о жизни людей эпохи каменного века.