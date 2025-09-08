В Жангельдинском районе Костанайской области опровергли информацию о якобы оставленных отходах после разделки туш сайгаков, распространившуюся 6 сентября в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

Для проверки на место была направлена рабочая группа с участием сотрудников акимата и ветеринарных служб. В ходе обследования останков не обнаружено, составлен соответствующий комиссионный акт.

"Информация об оставлении внутренностей на месте разделки без дальнейшей утилизации не соответствует действительности", — сообщили в ведомстве.

При этом напомнили, что за распространение и содействие распространению ложной информации предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.