В Костанайской области опровергли слухи о брошенных отходах сайгаков
Информация о "бросовых отходах сайгаков" оказалась ложной.
Сегодня, 09:32
112Фото: Минсельхоз РК
В Жангельдинском районе Костанайской области опровергли информацию о якобы оставленных отходах после разделки туш сайгаков, распространившуюся 6 сентября в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
Для проверки на место была направлена рабочая группа с участием сотрудников акимата и ветеринарных служб. В ходе обследования останков не обнаружено, составлен соответствующий комиссионный акт.
"Информация об оставлении внутренностей на месте разделки без дальнейшей утилизации не соответствует действительности", — сообщили в ведомстве.
При этом напомнили, что за распространение и содействие распространению ложной информации предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
