В Костанайской области завершено уголовное дело по факту хищения государственных субсидий на сумму свыше 96 миллионов тенге, выделенных на удешевление кормов и развитие селекционной работы в животноводстве, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру района Беимбета Майлина.

Как установила проверка, трое местных жителей реализовали мошенническую схему, по которой незаконно получили средства, предназначенные для поддержки сельхозпроизводителей. По итогам расследования, инициированного по статье 190 ч. 4 п. 2) УК РК — "мошенничество в особо крупном размере", их вина была полностью доказана.

Подсудимые признали свою вину в полном объёме, в связи с чем уголовное дело было рассмотрено судом в сокращённом порядке. 4 сентября 2025 года суд района Беимбета Майлина приговорил всех троих к различным срокам лишения свободы с немедленным заключением под стражу в зале суда.

Также суд постановил взыскать с осуждённых в солидарном порядке более 96 миллионов тенге в пользу государства — в счёт возмещения нанесённого ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.