В Костанайской области суд апелляционной инстанции отменил крупный штраф свыше 67 млн тенге, наложенный на индивидуального предпринимателя по итогам налоговой проверки, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Это решение стало важной победой для бизнес-сообщества, подчеркивая необходимость строгого соблюдения процедур при проведении проверок.

Суть дела заключалась в том, что уполномоченный орган выявил, что доход предпринимателя с января по май 2023 года превысил пороговое значение для обязательной регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС) более чем в 20 000-кратном размере месячного расчётного показателя (МРП). По мнению налоговиков, ИП не подал вовремя заявление о постановке на учёт по НДС — в течение 10 рабочих дней после превышения порога.

Первоначально суд первой инстанции признал предпринимателя виновным в административном правонарушении и назначил штраф свыше 67 млн тенге.

Однако Костанайский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, выявил существенные нарушения. Выяснилось, что внеплановая налоговая проверка, послужившая основанием для дела, была проведена после того, как предприниматель уже стоял на учёте по НДС. Это сделало проверку необоснованной, а полученные доказательства — недопустимыми.

Суд признал нарушения, допущенные при проведении проверки, и прекратил производство по делу за отсутствием состава правонарушения. Постановление первой инстанции отменено, а административное производство прекращено. Решение суда апелляционной инстанции уже вступило в законную силу.