В Костанайской области сотрудники полиции организовали сопровождение автоколонны из 100 автомобилей на фоне сложных погодных условий, передает BAQ.KZ. С прошлых суток на автодороге Жезказган — Петропавловск действуют ограничения движения для всех видов транспорта.
Совместно с представителями АО "НК „КазАвтоЖол“" и с использованием спецтехники полицейские обеспечили безопасный проезд автомобилей по маршруту Аркалык — граница Акмолинской области и обратно. Меры были приняты для предотвращения чрезвычайных ситуаций на трассе.
В экстренных службах сообщили, что находятся в полной готовности к оказанию помощи. Водителей просят по возможности отказаться от поездок в непогоду и строго соблюдать введённые ограничения движения.
