В Костанайской области построят лыжно-велосипедную трассу

В ходе рабочей поездки в Сарыкольский район аким Костанайской области Кумар Аксакалов ознакомился с ходом строительства лыжно-велосипедной трассы.

Строительные работы осуществляет ТОО «СарыкольДорСтрой» за счет собственных инвестиционных средств в размере 75 млн тенге. Всего в районе насчитывается 67 спортивных объектов, работают 315 спортивных секций.

Агропромышленный сектор составляет 85% экономики Сарыкольского района. Здесь работают 557 сельскохозяйственных предприятий. Урожай собран с площади 271,3 тыс. га, намолочено 531,3 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 19,6 центнера с гектара. Убрано 61,6 тыс. га масличных культур. За 8 месяцев приобретена 91 единица сельскохозяйственной техники на сумму 5,1 млрд тенге.

В районе ведется строительство трех животноводческих объектов. Реализуются 10 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,7 млрд тенге.

ТОО «MEL-FARMAGRO» за счет собственных средств в размере 1,5 млрд тенге строит ферму по разведению племенного крупного рогатого скота мясного направления. В рамках проекта будет создано 22 новых рабочих места.

В этом году в районе планируется ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. квадратных метров жилья. После 30-летнего перерыва строительство жилья было возобновлено. В настоящее время для граждан из социально уязвимых категорий строятся два дома общей площадью 1 640 квадратных метров на 32 квартиры, а также два дома общей площадью 260 квадратных метров.

Кроме того, планируется приобрести 14 квартир и построить шесть двухквартирных домов.

В районе функционируют 18 лечебно-профилактических учреждений. В прошлом году в селе Крылов был введен в эксплуатацию медицинский пункт. В настоящее время завершено строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Маяк.

В ходе поездки аким области встретился с жителями района и рассказал о социально-экономическом развитии региона. Он также ответил на вопросы жителей.