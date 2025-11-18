В Тобыле полицейские расследуют крупное интернет-мошенничество, жертвой которого стал местный предприниматель, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина потерял 24 млн тенге после того, как доверился звонкам злоумышленников, выдававших себя за представителей государственных органов.

Инцидент начался с телефонного звонка от якобы "сотрудников налоговой". Потерпевшему сообщили о "неправильно сданном отчёте" и убедили продиктовать SMS-код с портала enbek.kz. Это позволило мошенникам получить доступ к его цифровым сервисам. Вскоре последовал второй звонок — уже от псевдо-"сотрудников полиции". Они заявили, что его данные "попали преступникам", и уговорили мужчину "помочь следствию", оформив кредиты и переведя деньги на "безопасный счёт".

Действуя под психологическим давлением, мужчина действительно оформил кредиты и перевёл средства на сумму 24 млн тенге. При этом система ANTIFRAUD изначально заблокировала операции, однако потерпевший сам настоял на разблокировке и лично отправил деньги на иностранные счета, указанные мошенниками.

По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью установили четырех дропперов — лиц, на счета которых поступали похищенные деньги. Они находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья. Правовая оценка их действиям будет дана после завершения всех следственных мероприятий.

Полиция напоминает, что участие в обналичивании или переводе чужих денег, даже "по просьбе знакомых" или "за вознаграждение", является преступлением. Дропперство включает незаконную передачу или покупку доступа к банковским счетам, а также проведение платежей и переводов в интересах третьих лиц. С 16 сентября 2025 года в Казахстане действует статья УК, предусматривающая за такие действия наказание от штрафа до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители подчёркивают, что ни один госорган не требует продиктовать SMS-код, оформлять кредиты или переводить деньги "на безопасный счёт". При поступлении подозрительных звонков полиция рекомендует немедленно прервать разговор, связаться с банком по официальному номеру и сообщить о происшествии по линии 102.