В Федоровском районе мобильная группа прокуратуры провела проверку, в ходе которой выявила нарушения прав предпринимателей, передает BAQ.KZ.

Поводом для разбирательств стали административные штрафы, наложенные ветеринарной инспекцией на двух жителей района за реализацию мясной продукции без необходимых разрешительных документов.

Предприниматели не согласились с вынесенными постановлениями, и прокуратура инициировала судебное обжалование. Изучив материалы дела, надзорный орган установил, что предприниматели фактически оказались заложниками ситуации: в регионе отсутствовал действующий убойный цех, где можно было бы законно оформлять и перерабатывать мясную продукцию.

Убойный цех, как выяснилось, простаивал с 2020 года из-за введённых в период пандемии ограничений, что привело к накоплению крупных кредитных долгов и остановке деятельности. Эта проблема в итоге повлекла затруднения для всех местных производителей.

После вмешательства прокуратуры ситуация была урегулирована. Предприятие получило весь необходимый пакет разрешительных документов, включая ветеринарно-санитарное заключение, договоры на вывоз ТБО и обслуживание ветеринарной лабораторией, а также регистрационный учётный номер, что позволило ему возобновить работу.