В Костанайской области продолжается стабильное развитие животноводства. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Ибрагим Бекмухамедов, отметив вклад модернизации хозяйств, внедрения современных технологий и государственной поддержки, передаёт BAQ.KZ.

По данным на 1 ноября 2025 года, численность основных видов сельскохозяйственных животных выросла. За десять месяцев в регионе произведено 53,4 тыс. тонн мяса, 205,7 тыс. тонн молока и 319 млн штук яиц. Особенно заметен рост молочной отрасли — производство увеличилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В области функционируют 17 крупных молочно-товарных ферм, активно развиваются мясное животноводство, коневодство, овцеводство, свиноводство и птицеводство. Продолжают работу откормочные площадки общей мощностью 38 тыс. голов. Экспорт мяса также демонстрирует рост: с начала года за рубеж отправлено свыше 2,3 тыс. тонн продукции", - отметили в акимате.

За последние два года в животноводческую отрасль инвестировано 20 млрд тенге. На эти средства построено и введено в эксплуатацию пять молочно-товарных ферм, обеспечивающих дополнительный выпуск около 40 тыс. тонн молока в год.





