  • 2 Июля, 20:09
  • BAIGENEWS

В Костанайской области пьяная женщина чуть не утонула в реке

Спасатели предотвратили трагедию.

Сегодня, 19:34
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
bk55.ru Сегодня, 19:34
Сегодня, 19:34
65
Фото: bk55.ru

В грооде Житикара Костанайской области спасатели предотвратили возможную трагедию на воде - в реке Шортанды была спасена женщина, заплывшая в опасную зону в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл недалеко от верхней плотины. Женщина решила искупаться в необорудованном месте и не заметила, как оказалась в зоне сильного течения. Сотрудники спасательной службы вовремя заметили происходящее во время патрулирования. Оценив ситуацию, они немедленно бросили спасательный круг и помогли женщине выбраться на берег.

К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась. Пострадавшую доставили на сушу и передали родственникам.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили: купание в нетрезвом виде, особенно в несанкционированных местах, может закончиться трагически. Спасатели призывают казахстанцев соблюдать правила безопасности - не заплывать за буйки, не заходить в воду после употребления алкоголя и отдыхать только на оборудованных пляжах.

Самое читаемое

Наверх