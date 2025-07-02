В грооде Житикара Костанайской области спасатели предотвратили возможную трагедию на воде - в реке Шортанды была спасена женщина, заплывшая в опасную зону в состоянии алкогольного опьянения, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл недалеко от верхней плотины. Женщина решила искупаться в необорудованном месте и не заметила, как оказалась в зоне сильного течения. Сотрудники спасательной службы вовремя заметили происходящее во время патрулирования. Оценив ситуацию, они немедленно бросили спасательный круг и помогли женщине выбраться на берег.

К счастью, медицинская помощь ей не понадобилась. Пострадавшую доставили на сушу и передали родственникам.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям напомнили: купание в нетрезвом виде, особенно в несанкционированных местах, может закончиться трагически. Спасатели призывают казахстанцев соблюдать правила безопасности - не заплывать за буйки, не заходить в воду после употребления алкоголя и отдыхать только на оборудованных пляжах.