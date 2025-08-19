В Костанайской области пьяных водителей и дебоширов перевоспитывают с помощью аудиозаписей
Цель — не наказать, а заставить человека задуматься.
В Костанайской области полиция внедрила необычную практику профилактики для арестованных нарушителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. В спецприёмниках, где содержатся пьяные водители и семейные дебоширы, теперь звучат аудиозаписи с предупреждениями и разъяснениями.
Через громкоговорители правонарушителям регулярно напоминают о последствиях опасного поведения. В записях звучат простые и жёсткие посылы: "Пьяный за рулём — преступник", "Семейное насилие — недопустимо". По словам сотрудников полиции, цель не наказать, а заставить человека задуматься и переосмыслить свои действия.
Это дополнительная форма профилактики. Мы хотим, чтобы человек понял, что его поступки недопустимы, и сделал выводы, — пояснили в департаменте полиции.
По данным правоохранителей, метод уже даёт первые результаты — некоторые задержанные выражают сожаление о содеянном и обещают больше не повторять подобных проступков. В полиции отмечают, что аудиопрофилактика будет расширяться как доступный и эффективный способ снижения уровня бытовых и дорожных правонарушений.
