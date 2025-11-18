Прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу о подделке ветеринарных справок и их последующей продаже, передает BAQ.KZ.

Расследование установило, что с декабря 2024 года по август 2025 года супруги из Аулиекольского района у себя дома с помощью цветного принтера подделывали ветеринарные справки формы-1, необходимые для транспортировки скота и мясной продукции. Документы затем продавались за денежное вознаграждение.

Деяния обвиняемых квалифицированы по статье 385 части 2 Уголовного кодекса РК — подделка и сбыт официального документа, совершённые неоднократно группой лиц по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Аулиекольский районный суд для рассмотрения по существу.