В Костанайской области продолжается реализация проектов по газификации, однако развитие инфраструктуры сдерживается ограниченными объемами газа. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов на брифинге в Службе центральных коммуникаци, передаёт BAQ.KZ.

По словам главы региона, на сегодняшний день ключевым вопросом остается обеспеченность области необходимыми объемами газа, без которых невозможно масштабное подключение новых населённых пунктов.

"На сегодняшний день у нас есть проблема с недостатком объемов газа. Поэтому разработаны технические условия и начата работа по подготовке технико-экономического обоснования строительства большого газопровода", — отметил Кумар Аксакалов.

Он подчеркнул, что газификация ранее определённых территорий продолжается. В текущем году была завершена газификация Аулиекольского района, после чего начались работы в одном из крупных населённых пунктов региона - селе Кушмурун. Проектная документация по объектам уже подготовлена, а общая стоимость проектов составляет порядка 9 млрд тенге. На строительство газопроводов подана соответствующая заявка, работа ведется совместно с центральными государственными органами.

При этом, как отметил аким, параллельно проводится уточнение фактической потребности региона в газе.