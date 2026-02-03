В перинатальном центре Костанайской областной больницы на свет появилась тройня — редкий для региона случай, ставший первым за последние три года, сообщает BAQ.kz.

Маме новорожденных — 31 год. Беременность наступила естественным путем. В семье Шарапиевых из Костанайского района уже воспитываются три сына, а теперь семья пополнилась сразу тремя дочерьми.

Две девочки родились с весом по 2600 граммов, третья — 2300 граммов. Рост всех новорожденных составил 49 сантиметров. По словам врачей, состояние мамы и детей оценивается как удовлетворительное.

Специалисты отмечают, что многоплодная беременность относится к группе повышенного риска как в период вынашивания, так и при родоразрешении. Такие беременности требуют постоянного медицинского наблюдения и высокого уровня перинатальной помощи.

Мама тройняшек Сымбат Шарапеева выразила благодарность медицинскому персоналу Костанайской областной больницы, где она неоднократно проходила госпитализацию во время беременности и где было проведено родоразрешение.